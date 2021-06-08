Animal congelado revive después de 24 mil años en Siberia

Un animal congelado que permaneció así por más de 24 mil años revivió gracias a científicos rusos que lo descubrieron en una superficie acuosa en Siberia.

De acuerdo con un estudio que publicó la revista Current Biology, el animal congelado es microscópico y pertenece a la especie de los rotíferos bdelloides, los cuales suelen encontrarse en entornos acuosos.

En este caso estaba en el permafrost siberiano, un tipo de suelo que se encuentra totalmente congelado durante todo el año, ubicado en el río Alayeza, en el Ártico ruso.

Científicos estudian al animal congelado

Una vez que el animal congelado fue descubierto, científicos rusos lo sometieron a un proceso de descongelación, al cual subsistió, después de miles de años de sobrevivir en estado criptobiosis.

El investigador del Laboratorio de Criología de Suelos del Centro Científico Pushchino de Biología en Rusia, Stas Malavin, explicó que la criptobiosis se da cuando el metabolismo de un animal está completamente detenido, pero logra volver a la vida.

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“Nuestro informe es la prueba más dura a día de hoy de que los animales multicelulares podrían soportar decenas de miles de años en criptobiosis, el estado de metabolismo casi completamente detenido”, dijo el especialista en un comunicado.

Animal congelado en Siberia incluso logró reproducirse

El estudio de la revista Current Biology especifica que los investigadores utilizaron datación por radiocarbono para determinar los años que el animal congelado se había mantenido así. Tras una serie de estudios, el ejemplar revivió y logró reproducirse asexualmente.

Los científicos concluyeron que los rotíferos son animales que sobreviven a una congelación lenta debido a un mecanismo que les protege las células y órganos a temperaturas extremas.

Los especialistas también han descubierto mamuts y osos congelados en el permafrost siberiano; sin embargo, consideran complicado que ese tipo de animales realicen el mismo proceso que los rotíferos por lo complejo del organismo que poseen.

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