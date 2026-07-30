Caen “Los Patrones” y “Los Rebollo”, células vinculadas al robo de combustible en Edomex

Un operativo contra las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustible en el Estado de México (Edomex), permitió la desarticulación de dós células del grupo delictivo conocido como "Don Checo": "Los Patrones" y "Los Rebollo".

Las autoridades informaron la detención de personas presuntamente relacionadas con la extracción clandestina, distribución y venta ilícita de Gas LP, así como el aseguramineto de combustible, armas, vehículos, dinero en efectivo y otros objetos.

Desarticulan células de la banda "Don Checo"

Dos células del grupo delictivo conocido como "Don Checo" identificadas como "Los Patrones" y "Los Rebollos", fueron desarticuladas durante un operativo realizado en el Estado de México contra actividades relacionadas con el robo de hidrocarburo.

De acuerdo con la FGR, las acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos y estuieron a cargo de personal de la Fiscalía.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en material de Delincuencia Organizada (FEMDO) señalaron que la organización posiblemente era encabezada por Ciro "N", quien fue detenido en junio de 2025 junto con 31 probables integrantes del grupo.

Como parte del seguimiento a las investigaciones, las autoridades indentificaron a Andrés "N" como uno de los posibles responsables de dar continuidad a las operaciones del grupo criminal.

La FGR informó que las personas relacionadas con esta organización presuntamente se dedicaba a la extracción y comercialización ilícita de Gas LP mediante el uso de empresas gaseras, además de la perforación clandestina de ductos y traslado del combustible obtenido ilegalmente.

La organización mantenía presencia en los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Jaltenco, Nextlanpan, Tecámac, Tonanitla, según las investigaciones.