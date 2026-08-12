VIDEO: ¡Tigre de Bengala blanco en la Central de Abasto! Así fue el insólito rescate de una cría en la CDMX

Autoridades lograron detener a un hombre que trasladaba en un vehículo a un tigre de bengala blanco. Este sujeto no pudo acreditar su legal propiedad. El sujeto fue detenido en las inmediaciones de la Central de Abasto, en Iztapalapa.

La SSC CDMX informó que, en atención a una denuncia ciudadana ocurrida en la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, pudieron ubicar y detener a José Luis "N", quien transportaba al animal.

#Importante | En atención a una denuncia ciudadana en la @CdeAbastoCDMX, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a José Luis "N" por transportar en su vehículo particular a una cría de tigre de bengala blanco -especie en peligro de extinción- sin poder acreditar la… pic.twitter.com/BVR3v07ZEn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 12, 2026

La cría de tigre de bengala blanco, que, cabe señalar, esta especie se encuentra catalogada como en peligro de extinción, tiene una edad aproximada de cuatro meses.

La cría era trasladada en el auto del hombre y, al momento de su detención, este no pudo acreditar la legal propiedad del animal o autorización para el traslado. La cachorra fue resguardada por personal de la Brigada de Vigilancia Animal para ser entregada a la Profepa.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se dará a conocer qué es lo que procede con el hombre que trasladaba sin autorización a la cachorra de cuatro meses de edad.

¿Por qué el tigre de Bengala está considerado como especie en peligro de extinción?

El tigre de Bengala (incluyendo su variante blanca) se encuentra en peligro de extinción a nivel global debido a la destrucción y fragmentación severa de su hábitat natural en los bosques y selvas de Asia, así como a la caza furtiva motivada por el comercio ilegal de su piel y otras partes de su cuerpo.

Estas presiones humanas han provocado que sus poblaciones silvestres disminuyan drásticamente, llevándolo a figurar en los listados internacionales de mayor protección, como el Apéndice I de la CITES.

Aunque en México esta especie no es nativa y solo existe bajo cuidado humano o en cautiverio, el peligro para su conservación se agrava por el mercado negro y el tráfico ilegal de animales exóticos.

La extracción de ejemplares de su entorno natural, su comercialización sin permisos y la tenencia clandestina como mascotas impulsan redes transnacionales que ponen en riesgo la supervivencia de la biodiversidad mundial.