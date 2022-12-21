Animales en peligro de extinción de 2022: Las 12 especies en el mundo
Como cada año, la lista mundial de animales en peligro de extinción se actualiza y este 2022 ha dejado 12 especies principales con riesgo potencial.
A escasos días para que finalice el 2022, uno de los temas obligados a tocar es el avance con los animales en peligro de extinción, pues este 2022 se ha conformado una lista con las 12 principales especies que están en riesgo debido a su bajo nivel de población en el mundo, de acuerdo con datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo con máxima autoridad en el tema y que ha confirmado más de 5 mil especies en riesgo en la actualidad.
Entre los más destacados a considerar y que se han colocado en la cima de la lista para este 2022 son el oso polar, el rinoceronte blanco y el chimpancé común; sin embargo, el listado completo se extiende a diversas especies de flora y fauna consideradas por la UICN, cuales levantan las alarmas de prevención para evitar una extinción irreversible y con serias afectaciones al ecosistema en el mundo.
Cabe señalar que hoy en día, las causas identificadas que producen la extinción de especiel animales son diferentes y están protagonizadas por la destrucción de sus hábitats; así como el camio climático y la caza ilegal, tres factores producidos por el ser humano y que necesitan ser tratados y castigados.
Las 12 principales especies de animales en peligro de extinción para 2022 son:
- Gorila de montaña
- Oso polar
- Lince ibérico
- Tigre de Sumatra
- Rinoceronte blanco
- Leopardo de las nieves
- Oso panda
- Chimpancé común
- Pangolín
- Orangután de Borneo
- Ajolote
- Atún rojo
El gorila de montaña es una de las dos subespecies del gorila oriental y que se encuentra dentro de las especies de animales a considerar por una posible extinción, principalmente derivado de la caza furtiva e incluso debido a la transmisión de enfermedades por parte de humanos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).
Respecto a los animales en peligro de extinción en México confirmados al momento, además del ajolote que tiene su inlusióna al riesgo mundial, tambié destacan otras especies como el jaguar y el lobo mexicano, quienes acumulan varios años en cuidado intensivo y protección dentro de la República Mexicana, pero a quienes también se pueden agregar los siguientes:
- Oso negro
- Vaquita marina
- Tortuga Caguama
- Ocelote
- Manatí
- Mapache de Cozumel
- Quetzal
- Guacamaya rojo
- Musaraña de Los Tuxtlas