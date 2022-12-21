Animales en peligro de extinción de 2022: Las 12 especies en el mundo

A escasos días para que finalice el 2022, uno de los temas obligados a tocar es el avance con los animales en peligro de extinción, pues este 2022 se ha conformado una lista con las 12 principales especies que están en riesgo debido a su bajo nivel de población en el mundo, de acuerdo con datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo con máxima autoridad en el tema y que ha confirmado más de 5 mil especies en riesgo en la actualidad.

Entre los más destacados a considerar y que se han colocado en la cima de la lista para este 2022 son el oso polar, el rinoceronte blanco y el chimpancé común; sin embargo, el listado completo se extiende a diversas especies de flora y fauna consideradas por la UICN, cuales levantan las alarmas de prevención para evitar una extinción irreversible y con serias afectaciones al ecosistema en el mundo.

Cabe señalar que hoy en día, las causas identificadas que producen la extinción de especiel animales son diferentes y están protagonizadas por la destrucción de sus hábitats; así como el camio climático y la caza ilegal, tres factores producidos por el ser humano y que necesitan ser tratados y castigados.

Animales en peligro de extinción de 2022: El rinoceronte blanco se encuentra dentro de la lista|Pixabay

Las 12 principales especies de animales en peligro de extinción para 2022 son:

Gorila de montaña Oso polar Lince ibérico Tigre de Sumatra Rinoceronte blanco Leopardo de las nieves Oso panda Chimpancé común Pangolín Orangután de Borneo Ajolote Atún rojo

Animales en peligro de extinción de 2022: El chimpancé común también está en riesgo|Pixabay

El gorila de montaña es una de las dos subespecies del gorila oriental y que se encuentra dentro de las especies de animales a considerar por una posible extinción, principalmente derivado de la caza furtiva e incluso debido a la transmisión de enfermedades por parte de humanos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).

Respecto a los animales en peligro de extinción en México confirmados al momento, además del ajolote que tiene su inlusióna al riesgo mundial, tambié destacan otras especies como el jaguar y el lobo mexicano, quienes acumulan varios años en cuidado intensivo y protección dentro de la República Mexicana, pero a quienes también se pueden agregar los siguientes:

