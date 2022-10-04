Día Mundial de los Animales: Especies en peligro de extinción

Como cada año, este 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, que tiene por objetivo unir a las personas para mejorar la calidad de vida de los animales y eliminar la crueldad y maltrato contra ellos para reflexionar sobre las especies en peligro de extinción.

La Organización Internacional de Protección Animal fue la encargada de promover que el 4 de octubre se reconociera como el Día Mundial de los Animales, para evitar la extinción de muchas especies que se encuentran en peligro de desaparecer.

La Fundación Aquae indicó que al menos 40 por ciento de las especies podrían desaparecer si no se cuidan.

📌 El Día Mundial de los Animales celebra a los seres con los que compartimos nuestro planeta y que diariamente nos dan lecciones de amor, lealtad, sabiduría y perdón. ¡Conoce el trabajo del Senado para protegerlos!🐶🦁🐳🐙🐘🐈🐨🐼 pic.twitter.com/lX7K5yyNnU — Senado de México (@senadomexicano) October 4, 2022

¿Cuál es la relación del Día Mundial de los Animales y San Francisco de Asís?

La organización en favor de los animales eligió esta fecha para que coincidiera con el día del santo San Francisco de Asís, quien era conocido por proteger a los animales, ya que consideraba que “todos los seres que habitan la Tierra son criaturas de Dios”.

En 1980, el Papa Juan Pablo II nombró a San Francisco de Asís como el patrono de los animales. Lo que originó que cada 4 de octubre millones de católicos asistieran a las iglesias acompañados de sus mascotas para recibir la bendición.

¿Cómo se celebra el Día Mundial de los Animales?

La organización explicó que la mejor manera de celebrar el Día Mundial de los Animales es cuidando de ellos, pero también se pueden realizar actividades educativas que promueven a los más jóvenes el cuidado por estos seres vivos.

También indicó que se pueden compartir mensajes que sensibilicen al resto de las personas sobre la importancia de cuidar a los animales.

Hoy 4 de octubre se celebra el Día mundial de los animales, un día en el que pedimos justicia para todos, sin importar la especie. #DiaMundialDeLosAnimales pic.twitter.com/wEVyvtKHkt — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) October 4, 2022

Animales en peligro de extinción

De acuerdo con la Fundación Aquae, el 40 por ciento de las especies de animales que viven en el planeta están en peligro de extinción, principalmente por causas humanas. Es decir que hay un millón de especies en peligro de desaparecer.

La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) indicó que un millón de los ocho millones de especial podrían dejar de existir en cuestión de décadas, lo que afectaría a los ecosistemas y a los seres humanos.

Explicó que en comparación con 1990, las especies de animales han disminuido en un 20 por ciento.