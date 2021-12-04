Cancelan festejos de Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil, por Omicron

Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, Brasil, anunció la cancelación de las celebraciones de Año Nuevo, luego de que se confirmaron los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en el país sudamericano.

Este sábado, Eduardo Paes informó en Twitter que seguirá las recomendaciones del estado de Río de Janeiro para suspender las celebraciones, pese a que el comité de la ciudad está en desacuerdo.

"Respetamos la ciencia", escribió Paes, refiriéndose a las diversas opiniones entre los comités científicos de la ciudad y el estado.

"El comité de la ciudad dice que puede seguir adelante y el estado dice que no. Así que no puede llevarse a cabo. Cancelemos la celebración oficial de Año Nuevo en Río", añadió.

Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio.1/2 pic.twitter.com/BsFTbIprNQ — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021

La cancelación de la fiesta Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil, que atrae a millones de residentes y turistas a la playa de Copacabana para ver los fuegos artificiales, podría afectar económicamente a la ciudad.

El "Reveillon" o Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil, normalmente se celebra con 20 minutos de fuegos artificiales sin parar, además de diversos escenarios donde se presentan diferentes espectáculos. Turistas y residentes suelen portar ropa blanca para recibir un nuevo año.

Año Nuevo en Río de Janeiro|Reuters

Brasil confirma dos casos de Omicron

El pasado 30 de noviembre, Brasil confirmó los dos primeros casos de Covid-19 de la variante Omicron, mismos que fueron los primeros contagios registrados en América Latina.

Los dos casos en Brasil corresponden a un hombre de 41 años de edad y a su esposa de 37 años, quienes habían viajado recientemente a Sudáfrica, donde fue ubicada esta variante.

La Secretaria de Salud de Brasil informó que “el ingreso de los dos pasajeros positivos con la variante de Omicron ocurrió el pasado 23 de noviembre, un día antes de que se diera a conocer a nivel mundial sobre su existencia.”

En Brasil, hasta el momento la pandemia ha cobrado más de 615 mil vidas, lo que convierte al país sudamericano en la segunda nación con más muertes en el mundo, tan solo después de Estados Unidos.