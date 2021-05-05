Anonymous hackea página web del ejército de Colombia

El grupo Anonymous se atribuyó el hackeo a la página del Ejército de Colombia, en rechazo a los asesinatos cometidos durante el paro nacional contra la reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque.

En su cuenta oficial de Twitter, el grupo de hackers aseguró que el ataque cibernético se cometió para mostrar su postura en contra de los hostigamientos que el gobierno ha hecho a los colombianos que salieron a las calles a protestar.

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De acuerdo con medios locales, Anonymous modificó la información que aparecía en el perfil del Ejército Nacional de Colombia en Wikipedia; no obstante, los datos se cambiaron minutos después.

Wikipedia lo sabe: Uribe y el ejercito al servicio de masacrar al pueblo!https://t.co/v4ymFo1orI pic.twitter.com/GxoO4TPpS0 — Anonymous Colombia (@AnonymousOpCOL) May 4, 2021

El colectivo también se atribuyó las filtraciones de correos electrónicos y contraseñas de 168 miembros de las fuerzas armadas del país latinoamericano, a quienes acusaron de “crear pánico por afirmar que la guerrilla mata, cuando son los mismos militares asesinando y masacrando a su pueblo”.

Anonymous declaró la guerra al presidente Iván Duque

Asimismo, en la cuenta oficial de Twitter de Anonymous a nivel global, el grupo declaró la guerra a Iván Duque, presidente de Colombia, quien retiró el domingo pasado la reforma tributaria del Congreso para “escuchar a todas las voces”.

“Anonymous ha declarado la guerra al gobierno de Iván Duque, después de que la policía masacrara a civiles en todo el país en una brutal represión contra las protestas contra el aumento de impuestos”, escribió el grupo de hackers.

Anonymous has declared war on @IvanDuque's government after police massacred civilians nationwide in a brutal crackdown against anti-tax hike protests.



Anonymous calls for justice and to #EndImpunity.#SOSCali #SOSColombiaDDHH #OpColombiahttps://t.co/axxBRFYanQ — Anonymous (@YourAnonCentral) May 4, 2021

El colectivo también aseguró que su objetivo no es lastimar a nadie, porque esa no es su forma de actuar.

“Volvimos a Colombia por las injusticias generadas, es cierto que desaparecemos, pero cuando nos necesitan volvemos y aquí estamos”, añadió.

Anonymous también señaló que solo quieren justicia por lo hechos registrados en Colombia, donde las fuerzas armadas no defienden a los ciudadanos, por el contrario, los “lastiman o matan”.

Por su parte, Iván Duque, presidente de Colombia, compartió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook, donde afirmó que su gobierno es dialogante y requiere que todos los ciudadanos estén unidos.

“Nosotros lo hemos dicho con claridad: la solución que se construye no va a buscar ningún aumento de ninguna tarifa relacionada con el IVA y no va a buscar ampliar la base del impuesto de renta”, aseguró el mandatario.

🇨🇴 Somos un Gobierno dialogante por eso en el escenario de país, lo que más requerimos es que hoy todos estemos unidos... Publicado por Iván Duque en Martes, 4 de mayo de 2021

Según medios internacionales, las manifestaciones en Colombia han dejado hasta ahora al menos 19 muertos, así como cientos de heridos que salieron a las calles para protestar en contra de la reforma tributaria, el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad.

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