SOS Colombia: Denuncian abuso policial en protestas

En redes sociales, el hashtag #SOSColombia se volvió tendencia a escala mundial, pues los ciudadanos han denunciado el uso de la fuerza policial y militar contra los manifestantes en el gobierno del presidente Iván Duque, pero ¿por qué?

Ciudadanos colombianos han hecho uso de sus redes sociales para denunciar y pedir auxilio por la violenta respuesta del gobierno ante los manifestantes.

Las personas se oponen a la reforma fiscal para subir impuestos, que por el momento sigue retirada para realizar cambios, lo que provocó inconformidad por parte de un amplio sector de la población en pobreza.

En la Luna están disparando a matar pic.twitter.com/gPUVRmIO3J — Movimiento Naranja Cali (@naranja_cali) May 4, 2021

Sin embargo, la presencia militar y policial en la zona urbana de Colombia hace uso de la fuerza y violencia contra los manifestantes, que piden desistir al presidente Iván Duque de seguir con la reforma tributaria.

Hasta el momento, la violencia ha dejado un saldo de 19 personas muertas durante las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Colombia.

En todo el país, funcionarios de la Defensoría del Pueblo revisan y verifican los elementos del personal policial desplegado, para atender las actividades de manifestación pública registradas en distintas regiones. pic.twitter.com/xtwlkux8SZ — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) April 28, 2021

La Policía Nacional anunció que investigará más de dos docenas de denuncias de brutalidad, mientras que el ministro de Defensa, Diego Molano, acusó a grupos armados ilegales de estar infiltrados en las protestas para causar violencia.

Por la noche, Cali registró denuncias de disparos contra civiles por parte de los agentes policiacos, incluso, en redes sociales circulan videos e imágenes de personas heridas o tiradas en el pavimento.

Incluso, hay denuncias sobre el abuso por parte de miembros del ESMAD tanto física como sexualmente a varias manifestantes.

Los disturbios se han registrado en Cali, Bogotá y Medellín.

Duque retira reforma que provocó ola de protestas

El presidente Iván Duque dijo que su gobierno elaborará otra propuesta de reforma resultado de acuerdos con los partidos políticos, la sociedad civil y las empresas.

Además, comentó que las ciudades afectadas por actos de vandalismo tendrán asistencia militar para restaurar el orden, garantizar la propiedad pública y privada, así como el acceso a servicios esenciales, pero alcaldes de Bogotá y Medellín rechazaron el ofrecimiento.

