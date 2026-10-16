“El manto de impunidad ya se les hizo chiquito”: Añorve acusa a Morena de proteger a Andy López Beltrán y Amílcar Olán

El senador priista Manuel Añorve volvió a colocar los señalamientos de corrupción contra figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador en el centro de la discusión política.

El coordinador de los senadores del PRI acusó a Morena de proteger a Amílcar Olán y Andy López Beltrán, a quienes vinculó con presuntos escándalos multimillonarios, y sostuvo que el partido enfrenta cada vez más casos que, desde su perspectiva, no reciben sanciones.

Durante sus declaraciones, el legislador cuestionó la falta de consecuencias ante los señalamientos que, dijo, han circulado públicamente, y lanzó una crítica al gobierno de Morena por su respuesta ante las acusaciones.

“Pues ahora ya no más resulta que esperemos que se diga desde la mañanera pruebas, pruebas y pruebas. Las pruebas salen sobrando. ya son públicas, pero no se les toca ni con el pétalo de una rosa a estos pillos y a los hijos de López Obrador”, expresó.

Añorve sostuvo que el supuesto respaldo a los involucrados se ha convertido en un problema para Morena, al que acusó de acumular demasiados escándalos como para mantenerlos bajo control.

Los señalamientos contra Amílcar Olán y Andy López Beltrán

Uno de los principales blancos de las críticas del senador fue Amílcar Olán, a quien relacionó con contratos vinculados al proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En su intervención, Añorve mencionó una cifra de 22 mil millones de pesos y señaló a Olán en relación con contratos de Dos Bocas. También mencionó a Rocío Nahle, aunque en el material proporcionado no se detallan las características de los contratos ni se presentan documentos que permitan verificar el monto referido.

El priista también involucró en sus señalamientos a Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y afirmó que Morena protege a ambos.

Segalmex, Insabi y huachicol fiscal: los otros casos que mencionó

Para argumentar que los señalamientos no se limitan a una sola figura, Añorve mencionó otros episodios relacionados con presuntas irregularidades en el sector público.

Entre ellos se refirió a Segalmex y a Ignacio Ovalle, a quien describió como compadre de López Obrador. También aludió al huachicol fiscal y mencionó una cifra de 13 mil millones de pesos en relación con presuntos actos de corrupción vinculados al Insabi.

En su intervención, el senador hizo referencia a otros asuntos, entre ellos “la barredora”, sin desarrollar detalles adicionales sobre cada caso.

La enumeración formó parte de su argumento para sostener que Morena enfrenta múltiples señalamientos y que, a su juicio, no ha habido una respuesta suficiente para esclarecerlos o sancionar a los responsables.

“Ya no saben qué hacer con tanto escándalo”: Añorve sobre Morena

Añorve insistió en que el problema para Morena radica en la cantidad de personas y casos que, según él, están relacionados con presuntos actos de corrupción.

“Pero como aquí este gobierno de Morena tienen un manto de impunidad que ya se les está haciendo chiquito, por cierto. Y que les está haciendo agua por todos lados”, afirmó.

El legislador también cuestionó que, ante los señalamientos, se siga exigiendo la presentación de pruebas mientras, según su postura, los involucrados no enfrentan consecuencias.