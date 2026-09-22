Añorve rechaza injerencismo de EU y responsabiliza a AMLO por la violencia

La violencia en México volvió a entrar en la discusión política luego de que el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, rechazara que el incremento de la inseguridad sea consecuencia de algún tipo de injerencismo de Estados Unidos, come se planteó en Sinaloa.

El senador priista cuestionó directamente esta explicación y sostuvo que el deterioro de la seguridad en el país tiene relación con la estrategia implementada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Añorve señaló que no coincide con la idea de atribuir el aumento de la violencia a la intervención del gobierno estadounidense y apuntó directamente a las decisiones tomadas durante la administración anterior.

Añorve cuestiona estrategia de López Obrador

El coordinador de los senadores del PRI sostuvo que la violencia se incrementó durante el gobierno de López Obrador debido a su estrategia de seguridad y a lo que calificó como el discurso de “abrazos, no balazos”.

“No, la violencia se incrementó porque Andrés Manuel López Obrador, con su discurso de abrazos, no balazos de la liberación de Ovidio”, afirmó.

Añorve también señaló la falta de puentes de colaboración con el gobierno de Estados Unidos como uno de los elementos que, desde su perspectiva, influyeron en el escenario actual.

El senador consideró que debió existir una colaboración permanente entre ambos gobiernos para atender los problemas relacionados con la seguridad.

“Obviamente de no tender puentes con el Gobierno de Estados Unidos, como debería de ser de manera permanente”, dijo.

En morena cambiaron el lema de “primero los pobres” por “sálvese quien pueda”...



A menos que seas de los hijos de AMLO, a ellos sí los cuidan y protegen. 😡 pic.twitter.com/bnR20kElfa — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) September 21, 2026

“La violencia se fue a extremos”: Añorve sobre Sinaloa

En sus declaraciones, Añorve también puso el foco en las consecuencias que la violencia ha tenido para los habitantes de Sinaloa.

El priista afirmó que las decisiones tomadas durante el gobierno anterior contribuyeron a que la situación de seguridad llegara a niveles que actualmente afectan a la población.

“Un gran puenteo de colaboración simple y sencillamente, lo que generó fue que la violencia se fuera a extremos que hoy los sinaloenses están sufriendo todos los días”, expresó.

De esta manera, el senador rechazó que el llamado injerencismo pueda ser utilizado como explicación del aumento de la violencia y sostuvo que deben considerarse las decisiones tomadas desde el propio gobierno mexicano.