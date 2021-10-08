Antivacunas retienen a médicos y destruyen dosis contra Covid-19

Un grupo de personas antivacunas retuvieron a médicos que iban a aplicar la vacuna contra Covid-19 en una comunidad en Guatemala. Además, los pobladores agredieron al personal de la salud y destruyeron las dosis que iban a suministrar.

A través de un comunicado , el Ministerio de Salud de Guatemala anunció que este martes 5 de octubre, tres brigadas de médicos del departamento de Alta Verapaz salieron hacia la comunidad de Semuy Sincheu con el objetivo de vacunar contra Covid-19 a sus pobladores.

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Sin embargo, los pobladores se organizaron previo a la llegada de los médicos con la intención de retenerlos, ya que no estaban de acuerdo con recibir la vacuna ni en dejar que le fuera administrada al resto de las personas de sus aldeas.

Personal de salud que pretendía vacunar contra COVID-19 fue agredido en una comunidad de Alta Verapaz



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Antivacunas golpean a los médicos

El grupo de personas antivacunas realizó actos de violencia contra el personal, tanto verbal como física. Además, destruyeron las llantas del vehículo que los transportaba, así como los contenedores con las vacunas contra Covid-19 que serían utilizadas para la inmunización de los pobladores vecinos.

Además, la comunidad de Maguilá amenazó con administrar el contenido de los cinco frascos con vacunas de AstraZeneca y Moderna a los médicos, pero decidieron que una mejor idea era el desechar las dosis, ya que eso evitaría que fueran utilizadas en beneficio de otras personas.

Arrojaron las vacunas al suelo y los quebraron hasta con piedras, comentó el personal de salud.

Autoridades llegan para rescatar a los médicos de los antivacunas

Las autoridades de salud locales llegaron al lugar para tratar de poner a salvo a los médicos. Sin embargo, los antivacunas expusieron que el personal de salud ya no tendría permisos para promocionar las vacunas contra Covid-19 en su territorio.

“Teníamos mucho miedo, pues nunca nos había tocado vivir algo igual. Nosotros cumplimos con nuestro deber. Es nuestro trabajo, pero nos tocó vivir esto que es lamentable. Intentamos explicar de diversas maneras que la vacunación es voluntaria y que nosotros no queríamos obligar a nadie, aún así no nos dejaron ir”, dijo uno de los médicos retenidos.

El Ministerio de Salud de Guatemala rechazó las acciones de violencia y aseguró que tomarán las acciones correspondientes para que ese tipo de actos no amenacen la vida de sus trabajadores.