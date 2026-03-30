Cayó en Jojutla, Morelos: Capturan a Antonio Emiliano “N” por la desaparición de una menor en 2025

La Fiscalía de Morelos dio a conocer la detención del presunto responsable de la desaparición de una menor en febrero de 2025. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Antonio Emiliano "N" en el municipio de Jojutla, señalado por el delito de desaparición de persona cometido por particulares agravada.

Capturan a responsable de la desaparición de una menor en Morelos

Tras meses de seguimiento y análisis de pruebas, los agentes de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas ubicaron al sospechoso en la colonia Insurgentes, dentro del mismo municipio de Jojutla.

Una vez que confirmaron su identidad, procedieron a su captura siguiendo los protocolos de ley, sin que se reportaran incidentes mayores durante el operativo de aseguramiento.

Antonio Emiliano "N" es señalado por la desaparición de una menor de edad

Los hechos que se le imputan a Antonio Emiliano se remontan a febrero de 2025. En ese entonces, se reportó la no localización de una adolescente de apenas 16 años.

La investigación presentada por el Ministerio Público reunió los elementos necesarios para que un juez determinara que existían pruebas suficientes para la detención del sospechoso por la desaparición de la menor.

Trasladan a Antonio Emiliano "N" al cereso de Jojutla

Antonio Emiliano "N" fue trasladado e ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Jojutla. Ahí permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las primeras audiencias ante el juez que lo requiere.

Será en este recinto donde se le informará formalmente de los cargos en su contra y se definirá si es vinculado a proceso para continuar con el juicio.

🚨 La violencia contra las mujeres volvió a sacudir a #Morelos.



La noche del 9 de marzo, el cuerpo de una mujer fue hallado en una vecindad de la calle Emiliano Zapata, en Cuautla, tras el reporte de vecinos que alertaron por un fuerte olor proveniente de una habitación.



Al… pic.twitter.com/yeRXgqiceX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

Jóvenes desaparecidas en Morelos

Este caso sería una aguja en un pajar, pues Morelos es un estado una crisis de desaparición grave y por el contrario a este caso, muchas de las víctimas no obtienen justicia, pues las autoridades no siempre capturan a los responsables.

Respecto a las desapariciones en el estado, recordemos que hace a penas unas semanas se reportaron diversos casos de estudiantes no localizadas como Karol Toledo, Kimberly Joselín, Miranda Sherlin, Ayelen Iglesias, entre otros.

Específicamente en la situación de la estudiante asesinada, Karol Toledo, no ha habido ningún avance en su investigación, ni siquiera existe un sospechoso señalado por el feminicidio de la joven.