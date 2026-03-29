¿Son los restos de su hijo? Ceci Flores rompe el silencio tras pruebas de ADN en Sonora

La búsqueda de Ceci Flores Armenta ha sido una de las más conocidas y crudas en México.La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ha caminado desiertos y excavado fosas con la única meta de traer a su hijo de vuelta.

Este domingo, la activista compartió una actualización sobre el hallazgo del pasado 24 de marzo en la carretera 26, donde aparecieron restos que, según Ceci, podrían pertenecer a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha.

A los medios de comunicación y a la sociedad en general:



Por medio del presente, informamos que, tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con la genetista y la Directora de Servicios Periciales, se nos ha brindado información… pic.twitter.com/LRFMOmsMcJ — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 29, 2026

Fiscalía de Sonora da primeros resultados a Ceci Flores

Tras reunirse con el Fiscal General de Sonora y expertos en genética, Ceci explicó que la identificación oficial no ha sido posible todavía. El problema principal es el tiempo que los restos estuvieron a la intemperie en el kilómetro 46 de la carretera a Sahuaripa.

Las condiciones climáticas y del terreno degradaron el material biológico, lo que dificulta extraer un perfil de ADN de forma inmediata.

¿Cómo desapareció el hijo de Ceci Flores?

Para entender la urgencia de Ceci, hay que recordar que Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino. Hombres armados se lo llevaron de su propia casa junto a su hermano Jesús Adrián. Aunque a Jesús lo liberaron vivo días después, de Marco no se volvió a saber nada.

Desde ese momento, su madre cambió la pala por el micrófono y se convirtió en la voz de miles de desaparecidos, pero sin dejar de buscar el cuerpo de su propio hijo.

Ceci Flores encuentra los restos de su hijo en Sonora

El día del hallazgo, Ceci detalló en sus redes sociales que el terreno donde aparecieron los huesos es sumamente amplio. Mencionó que, por la disposición de los restos, es probable que el sitio haya sido alterado o que incluso falten partes por localizar.

Hoy termina el cateo en el predio donde se localizaron los restos que puedo decir sin temor a equivocarme pertenecen a mi hijo marco Antonio hoy solo me quedara esperar que me sean entregados y poder darle una sepultura digna a mi hijo y darle la paz que por 7 años busque para… pic.twitter.com/Oy3QwdL0Jo — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 27, 2026

Ceci Flores espera darle una sepultura digna a su hijo Marco

A pesar de la falta de un resultado positivo de ADN hasta este momento, la familia se mantiene en contacto con la Dirección de Servicios Periciales. El objetivo de Ceci es darle una sepultura digna a los restos de su hijo desaparecido y cerrar así el ciclo que ha durado casi siete años.

¿Fiscalía de Sonora seguirá con las pruebas para identificar al hijo de Ceci Flores?

Las autoridades han pedido a la familia "algunos días más" para concluir los exámenes de laboratorio. Por ahora, el caso se maneja con cautela, mientras la sociedad civil y otros colectivos de búsqueda permanecen atentos, pues una confirmación positiva representaría un cierre agridulce para una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los desaparecidos en México.