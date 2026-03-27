Desaparecen dos adolescentes en Guanajuato en los últimos dos días: ¿Qué está pasando?

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha emitido dos fichas de búsqueda correspondientes a la Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad en incidentes separados pero ocurridos en la misma fecha, el 26 de marzo de 2026.

Las autoridades y familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Brisia Rechel García Murillo y Darío Alexander Rabell Martínez, debido a que se teme por su integridad y a que podrían ser víctimas de algún delito.

Brisia Rechel García Murillo

La adolescente Brisia Rechel, de 13 años, fue vista por última vez en la ciudad de León. Según el reporte FGEG-AAGTO-194/2026, Brisia nació el 24 de abril de 2012.

Entre sus características físicas destaca su cabello rizado de color castaño claro y ojos alargados café claro. Tiene una estatura de 1.64 metros y un peso aproximado de 80 kg. Al momento de su desaparición, vestía un pants rosa, blusa café y tenis. No se reportaron señas particulares.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Brisia Rechel García Murillo de 13 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/CIy9sBg9Yz — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) March 27, 2026

Darío Alexander Rabell Martínez

Simultáneamente, se activó la alerta FGEG-AAGTO-193/2026 para localizar a Darío Alexander, de 15 años, quien desapareció en Celaya. Darío nació el 28 de agosto de 2010. Es un joven de complexión robusta, con una estatura de 1.81 metros y un peso de 90 kg. Tiene cabello negro ondulado y ojos alargados café obscuro. Su vestimenta consistía en una camisa negra con letras, pantalón azul y tenis negros con blanco.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Darío Alexander Rabell Martínez de 15 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/7w03B5X0jJ — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) March 27, 2026

A diferencia del primer caso, Darío cuenta con varias señas particulares importantes para su identificación: tatuajes en el antebrazo derecho con la leyenda "Martínez", una corona en la mano derecha, uso de brackets, cicatrices en ambas piernas y una protuberancia en el codo.

La Fiscalía pone a disposición los números 800 DNUNCIA (368-62-42) y el 911 para cualquier información que ayude a su localización.

¿Para qué sirve la Alerta AMBER?

La Alerta Amer (llamada así por sus siglas en inglés America's Missing: Broadcast Emergency Response) es un sistema de notificación de emergencia que se activa en casos de desaparición de menores de 18 años.

Su objetivo principal es movilizar de forma masiva y coordinada a la sociedad, los medios de comunicación y las autoridades para localizar al menor en el menor tiempo posible, ya que las primeras horas son críticas para su seguridad.

¿Cómo realizar una Alerta Amber?

Si un menor de edad se encuentra desaparecido, no es necesario esperar 24 o 72 horas. Estos son los pasos y requisitos:

Reporte Inmediato: Acude a la agencia del Ministerio Público más cercana o llama al 911. También puedes contactar al número nacional de Alerta AMBER México (01 800 00 854 00). Información Clave: Deberás proporcionar los datos generales del menor (nombre, edad, sexo), señas particulares (tatuajes, cicatrices, lunares), vestimenta que usaba y, de ser posible, una fotografía reciente. Contexto de la desaparición: Es vital describir las circunstancias en las que se le vio por última vez y cualquier información sobre personas que lo acompañaban. Criterios de Activación: Las autoridades evaluarán si el caso cumple tres requisitos:

Que la persona sea menor de 18 años.

Que se tenga información suficiente del menor y las circunstancias.

Que exista un riesgo inminente de daño grave a su integridad personal.

Una vez activada, la ficha se difunde en redes sociales, televisión, radio y carteles en terminales de transporte y casetas para cerrar el cerco de búsqueda.