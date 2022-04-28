Antonio Guterres, de la ONU, condena actos de Rusia en Ucrania

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó los actos cometidos por las fuerzas de Rusia en Ucrania, específicamente en Bucha, donde acusan a Putin de cometer crímenes de guerra.

Antonio Guterres se reunió este jueves con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en Kiev y visitó algunas de las zonas golpeadas por el Ejército ruso, donde condenó los actos “malvados” cometidos contra la población civil de Bucha.

Durante su visita a Ucrania, el titular de la ONU instó a Rusia a cooperar con la investigación en curso que inició la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra en varias regiones ucranianas.

"La guerra es absurda en el siglo XXI. La guerra es perversa".



En Ucrania, @antonioguterres reitera que la guerra es inaceptable y recalca que los civiles están pagando el precio más alto. https://t.co/6zBtJZUINK pic.twitter.com/dET5iTbUXr — Naciones Unidas (@ONU_es) April 28, 2022

"Apoyo plenamente a la Corte Penal Internacional y hago un llamamiento a la Federación Rusa para que acepte cooperar”

Añadió que “cuando vemos este horrendo lugar me hace sentir lo importante que es una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas”.

La reunión se llevó a cabo después de que el jefe de la ONU se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú a principios de esta semana y se ofreciera a ayudar a evacuar Mariupol, el puerto sitiado donde se han desatado los combates más sangrientos y destructivos del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La ONU busca evacuar la planta siderúrgica de Ucrania

El titular de la ONU dijo durante la reunión con el presidente de Ucrania que la organización está haciendo lo posible para evacuar la planta siderúrgica donde soldados y civiles se refugian.

“En este momento solo puedo decirles que estamos haciendo todo lo posible para que esto suceda. No voy a entrar en ningún comentario que pueda desvirtuar esa posibilidad, porque mi primera y única prioridad son las personas que sufren y las personas que deben ser rescatadas".

La planta Azovstal de Mariupol, una de las plantas metalúrgicas más grandes de Europa, es un enorme complejo industrial que contiene cámaras y túneles subterráneos.

