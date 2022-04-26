Putin acepta ayuda para evacuar a civiles de siderúrgica de Mariúpol

El presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó "en principio" la participación de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de civiles de la planta siderúrgica de Azovstal, en la localidad ucraniana de Mariúpol, informó el martes Naciones Unidas (ONU).

Durante una reunión en Moscú, Putin y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, discutieron la situación en la enorme planta siderúrgica de Azovstal, donde los últimos defensores ucranianos de Mariúpol están encerrados tras meses de asedio y bombardeos rusos.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo "que se mantendrán conversaciones con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (ONU) y con el Ministerio de Defensa ruso".

Más temprano el martes, Putin dijo a su par turco, Tayyip Erdogan, que no había operaciones militares en curso en Mariúpol y que Ucrania debía "asumir la responsabilidad" por las personas que están en la planta siderúrgica de Azovstal.

Guterres aboga por un alto el fuego en Ucrania



El secretario general de la #ONU hizo un llamado en el marco de su visita a Moscú, donde sostiene un encuentro con el ministro ruso de Exteriores Lavrov. Guterres se entrevistará más tarde con el presidente ruso Vladímir Putin. /ft pic.twitter.com/gl4Bd19qKr — DW Español (@dw_espanol) April 26, 2022

Ucrania pidió el lunes a la ONU y al CICR que participaran en la evacuación de los civiles de Azovstal. Está previsto que Guterres se reúna el jueves con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev.

Durante una conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov dijo que Guterres ha propuesto un "Grupo de Contacto Humanitario" de Rusia, Ucrania y representantes de la ONU "para buscar oportunidades para la apertura de corredores seguros, con cese local de las hostilidades, y para garantizar que sean realmente efectivos".

Moscú describe su invasión de Ucrania del 24 de febrero como una "operación militar especial" y niega que tenga como objetivo a los civiles. A lo largo del conflicto ha culpado a Ucrania del reiterado fracaso de los corredores humanitarios.

El 21 de abril, Rusia declaró la victoria en Mariúpol, aunque las fuerzas ucranianas restantes resistieron en un vasto complejo subterráneo bajo Azovstal.