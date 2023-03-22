Algunas partes de México están controlados por el narcotráfico: Blinken

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que una parte de México está controlada por el narcotráfico; las declaraciones las hizo durante una audiencia del subcomité de Apropiaciones del Senado.

El senador estadounidense Lindsey Graham preguntó directamente al secretario que si consideraba que había partes de México donde el control no lo tuviera el gobierno sino los cárteles de la droga, a lo que Blinken respondió: “sería justo afirmar que sí”.

En otro momento, el senador cuestionó al secretario de Estado si consideraba que el fentanilo proveniente de México era el causante de la crisis de salud y millones de muertes de estadounidenses.

Sen. @LindseyGrahamSC asks about declaring Mexican drug cartels as foreign terrorist organizations under U.S. law. "Would you consider that?"@SecBlinken: "Yes, we'd certainly consider that." pic.twitter.com/d8UHEW1FYl — CSPAN (@cspan) March 22, 2023

Antony Blinken volvió a confirmar esa información y agregó que el fentanilo también estaba matando a miles de mexicanos, lo que generaba víctimas en ambos lados de la frontera, añadió que las principales víctimas de la seguridad en México son los mismos mexicanos.

Sin embargo, destacó que México y Estados Unidos trabajan en coordinación para enfrentar la crisis de fentanilo en ambas naciones, por lo que en este momento es uno de los temas centrales para los dos gobiernos.

“Hermosos hechos diferentes cosas para centrarnos de manera intensa en este tema con México. Estamos trabajando en colaboración muy estrecha”, dijo Antony Blinken.

Destacó que en los últimos meses, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arrestó a docenas de líderes de organizaciones criminales y con ayuda de Estados Unidos desmanteló varios laboratorios donde se fabricaba fentanilo.

Blinken considerar declarar terroristas a cárteles mexicanos

Durante la audiencia, Antony Blinken añadió que sí se está considerando declarar como grupos terroristas a cárteles mexicanos: “Si realmente lo consideramos”, respondió Blinken a la pregunta expresa de Graham sobre el tema.

La declaraciones de grupos terroristas a cárteles mexicanos provocó polémica luego de que los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy presentaran un proyecto de ley para nombrar a narcos mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Según los senadores, la intención es activar más mecanismos contra los criminales y poder combatirlo incluso dentro del territorio mexicano.

En respuesta a la solicitud, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá la intervención de Estados Unidos ni de ningún otro gobierno extranjero.