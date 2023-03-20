“Ofende a México": AMLO asegura que no se habló de fentanilo con congresistas de EU

Durante la conferencia matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este especificó que no se habló de fentanilo en la reunión con congresistas de Estados Unidos (EU), del pasado 19 de marzo, pues es un tema que "ofende a México".

"Ya no lo hicieron por respeto, porque quedó claro que no lo aceptamos y quien mencione eso ofende a México, nuestra independencia como país soberano que somos", aseveró AMLO.

Asimismo, dejó en claro que el día de ayer no se trató ese asunto: "Fue una iniciativa de legisladores politiqueros que piensan que con eso pueden obtener votos, en Estados Unidos, culpando a México de lo que lamentablemente sucede en Estados Unidos".

AMLO asegura que crisis de fentanilo es por falta de amor

Aunado a ello, habló nuevamente de la crisis de fentanilo que tiene México, así como Estados Unidos. En ese sentido, aseveró que la crisis está afectando a jóvenes de 18 a 25 años aproximadamente.

"Tiene que ver con la insatisfacción, abandono, falta de amor, falta de apapacho. Si no hacemos nada por evitar el consumo, pues vamos a poder detener el tráfico de fentanilo, pero va a surgir otra droga allá mismo. Y si hay consumo, porque hay insatisfacción, pues no vamos a poder avanzar”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | Una parte del gabinete de seguridad viajará a la Casa Blanca para afinar plan para combatir fentanilo. Rosa Icela Rodríguez será quien comande estos esfuerzos pic.twitter.com/uIn2WwKQ6M — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2023

AMLO rechaza que México tenga el mismo problema que Estados Unidos a causa del fentanilo

En días pasados, AMLO afirmó que México no tiene el mismo problema que Estados Unidos por el consumo de fentanilo, pues no se encuentra distribuido en el país.

"¿Por qué nosotros no tenemos el problema que, lamentablemente, padece Estados Unidos? Volvemos a lo mismo, por nuestras culturas. ¿Y dónde tenemos nosotros mayor consumo de drogas? En algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país”, aseveró AMLO.

En ese sentido, AMLO recomendó a Estados Unidos que atiendan las causas del consumo de fentanilo, pues, asegura, que si se erradica no tardará en surgir una nueva droga. Es por eso que considera como lo más importante erradicar el consumo.