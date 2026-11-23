Si tienes planeado viajar entre la Ciudad de México y Morelos durante esta semana, toma tus precauciones antes de salir a carretera. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes junto con Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, anunciaron cierres a la circulación en la autopista México-Cuernavaca por trabajos de obra.

¿Qué tramo será afectado, los horarios nocturnos y qué ruta alterna puedes tomar?

¿En qué tramo de la autopista México-Cuernavaca son los trabajos?

De acuerdo con el aviso oficial dirigido a los usuarios de esta vía, las afectaciones ocurren exactamente a la altura del kilómetro 77+540 de la autopista México-Cuernavaca.

En este punto se realizan labores para el montaje de trabes como parte de la obra del distribuidor UAEM.

🚨 CIERRES PARCIALES EN LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO



Del 23 de noviembre al 11 de diciembre, #CAPUFE cerrará carriles por obras de drenaje entre los km 106 y 107. Del 23 al 1 afectará rumbo a Cuernavaca y del 2 al 11 hacia Acapulco. Habrá paso provisional.#Morelos pic.twitter.com/0lGOnPKoMd — Rolando Lara (@rol_lara) November 23, 2026

Cierres en la México-Cuernavaca del martes 24 al viernes 27 de noviembre

Luego de las maniobras previas realizadas el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, del martes 24 al viernes 27 de noviembre se aplicará un cierre del tramo en un horario nocturno de las 22:00 a las 05:00 horas.

La afectación vial durante estas cuatro días será en ambos sentidos de la autopista.

¿La México-Cuernavaca va a estar cerrada toda la noche?

Durante ese lapso nocturno del 24 al 27 de noviembre, las cuadrillas trabajarán por periodos de una hora con 30 minutos con la circulación cerrada, y posteriormente abrirán el paso durante otros 30 minutos para desahogar el tránsito hasta concluir la jornada laboral.

¿Qué ruta alterna recomienda CAPUFE para evitar retrasos?

Para evitar contratiempos en los traslados nocturnos durante estas jornadas de trabajo, las autoridades sugieren que los vehículos ligeros utilicen la carretera libre México-Cuernavaca.

#ReporteVial | Habrá cierres intermitentes en la México-Cuernavaca por obras del Distribuidor Universitario



A través de sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que, como parte de los trabajos del Distribuidor Vial de la UAEM, a partir… pic.twitter.com/Uo0o76evAK — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) November 23, 2026

¿Dónde pedir información o reportar alguna emergencia vial?

En caso de requerir asistencia, consultar el estado del camino o reportar cualquier eventualidad en tiempo real, CAPUFE puso a disposición el número telefónico de atención 074 y su cuenta oficial en la red social X, @CAPUFE.