¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum? Resumen EN VIVO hoy lunes 28 de septiembre

El gobierno federal inicia la semana en Palacio Nacional desglosando los temas más relevantes a nivel nacional, para luego dar paso a las preguntas de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis directa con los datos y acuerdos más importantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 28 de septiembre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este Lunes 28 de septiembre de 2026. Hoy se dedicará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y antes habrá un enlace con la titular de Protección Civil para hablar del huracán Polo.

Laura Velázquez informa que el huracán Polo sigue siendo categoría 3. Se espera un primer impacto entre las 4 y las 6 de la tarde como huracán de categoría 2 o 3 en las inmediaciones del municipio de Comondú.

Toma la palabra Iván Escalante, procurador del Consumidor. Señala que por 13 meses Finabien es la que ofrece el mejor tipo de cambio, después, informa sobre el seguimiento a la canasta básica.

TV Azteca le pregunta a la presidente Sheinbaum sobre la nota de Amílcar Olán

Desde el Palacio Nacional se evadieron de pronunciarse sobre la investigación periodística de Azteca Noticias sobre la localización de Amílcar Olán en Lugano, Suiza.

Al ser cuestionada directamente sobre si el operador financiero del cartel Tabasco debería ser investigado por la FGR por enriquecer de manera ilícita a los hijos de López Obrador, la presidenta de México, Claudia sheinbaum, se limitó a responder que cualquier persona con pruebas de una posible ilegalidad puede acudir ante la autoridad correspondiente.

Además, aclaró que abrir una carpeta de investigación depende de que existan elementos que vinculen a la persona con un delito.

La respuesta deja sin resolver la duda de fondo: si la propia FGR, encabezada por Ernestina Godoy, reconoce vínculos entre Amílcar Olán y el círculo cercano al hijo del expresidente, o si actuará con la misma firmeza, que exige a otros casos

¿Qué dijo la presidente Sheinbaum sobre la revelación del escondite de Amílcar Olán revelado por TV Azteca?

La presidente primero mencionó que es "la primera vez que Azteca levanta la mano, ya cambió la política de Azteca en la mañanera". Dice que cualquier persona que la fiscalía tenga alguna prueba de alguna ilegalidad debe abrir una carpeta de investigación, pero no porque lo diga TV Azteca, sino porque haya pruebas que lo vinculen con algún delito. Si la Fiscalía tiene suficientes elementos para abrir una carpeta de investigación, que lo haga. Pero no es un dicho de un medio de comunicación.