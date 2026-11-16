Antes de que te asustes, este martes 17 de noviembre se activará una prueba de alerta de emergencia en Estados Unidos, lo que ha generado rumores sobre un apagón masivo que dejaría sin electricidad a millones.

En medio de esto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aclaró que se trata únicamente de una prueba programada y que no existe ninguna emergencia real.

¿Por qué se activará una prueba de alerta de emergencia en Estados Unidos?

La FEMA explicó que el objetivo es comprobar que el Sistema de Alertas de Emergencia (EAS) funcione correctamente para informar a la población ante situaciones de riesgo.

Estas pruebas ayudan a comprobar que los mensajes pueden transmitirse de manera rápida ante desastres naturales u otras emergencias nacionales.

Además, la Ley de Modernización de IPAWS de 2015 establece que FEMA debe realizar pruebas nacionales de sus sistemas de alerta pública al menos una vez cada tres años.

Según lo informado, la prueba interrumpirá las transmisiones de radio y televisión durante aproximadamente un minuto, pero no se activará en los celulares, ni mucho menos causará un corte a la electricidad.

¿También en México? Regiones donde se activará la alerta de emergencia

La prueba está dirigida únicamente a Estados Unidos, y la transmisión será a través de estaciones de radio y canales de televisión en todo el país.

En México no está programada una prueba de alerta nacional, aunque algunas personas en zonas fronterizas podrían escuchar o ver el mensaje si reciben señales estadounidenses.

A diferencia de otras pruebas, en esta ocasión los celulares no recibirán sonidos, vibraciones ni notificaciones de emergencia.

¿A qué hora se activará la alerta de emergencia del 17 de noviembre?

De acuerdo con FEMA, la prueba comenzará aproximadamente a las 2:20 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos.

A continuación, te dejamos los horarios:

Ciudad de México (CDMX) 13:20 horas

Nueva York y Washington D. C.: 14:20 horas.

Chicago; 13;00 horas

Los Ángeles: 11:20 de la mañana.

¿La alerta de emergencia causará un apagón en Estados Unidos?

La dependencia estadounidense desmintió los rumores sobre un apagón masivo relacionado con la activación del sistema de emergencia.

No se irá la luz ni tampoco la señal del WI-FI, pues solo se trata de un ejercicio de rutina que se llevará a cabo en la Unión Americana.