Apple anuncia qué modelos de iPhone no son compatibles con iOS 16

En la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés), Apple presentó su sistema operativo iOS 16 que permitirá a los usuarios personalizar distintas funciones; sin embargo, algunos modelos de iPhone no serán compatibles y no podrán actualizarse.

Durante la WWDC, que se celebró este lunes en California, Estados Unidos, la compañía presentó la MacBook Pro de 13 pulgadas con el nuevo chip M2, nuevas funcionalidades en la app Entreno y el más reciente sistema operativo.

Developers assemble! It's going to be a great day! #WWDC22 pic.twitter.com/OZvER1gIiN — Tim Cook (@tim_cook) June 6, 2022

Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, aseguró que “iOS 16 es un gran lanzamiento con actualizaciones que cambiarán la forma en que el usuario experimenta el iPhone”.

Detalló que se renovó la pantalla de bloqueo con nuevas funciones, se introdujo la biblioteca de fotos compartida de iCloud para familias, se simplificó la comunicación a través de iMessage y se actualizó Live Text.

¿Qué modelos de iPhone no podrán actualizarse con iOS 16?

Todas las novedades que tiene el nuevo sistema operativo iOS 16 no estarán disponibles para estos modelos de iPhone:



3g y 3GS

4 y 4s

5 y 5s

6 y 6 Plus

6s y 6s Plus

7 y 7 Plus

En su página web, Apple enlistó los dispositivos que sí serán compatibles con iOS 16:



SE, segunda generación o posterior

8 más

X, XR, XS Max, XS

11, 11 Pro y 11 Pro Max

12, 12 Mini, 12 Pro y 12 Pro Max

13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max

¿Cuáles son las novedades de iOS 16 para iPhone?

El más reciente sistema operativo para iPhone permitirá que los usuarios personalicen su pantalla de bloqueo, con sus fotos favoritas y diferentes estilos de letra, además mostrará un conjunto de widgets para acceder a más información “de un vistazo”, como el clima, nivel de batería, alarmas y zonas horarias.

Según Apple, la nueva galería de pantalla de bloqueo presenta un fondo para ver las condiciones climáticas en vivo conforme cambian durante el día, así como una pantalla de Astronomía para vistas de la Tierra, la Luna y el sistema solar.

Como lo dije hace un tiempo iOS 16 compatible desde iPhone 8 en adelante 🫡 #WWDC22 pic.twitter.com/FQ973J275l — Apple Para Todos  (@AppleParaTodos_) June 6, 2022

“Live Activities es una nueva función que ayuda a los usuarios a estar al tanto de lo que sucede en tiempo real, como un juego deportivo, un entrenamiento o un viaje compartido”, añadió la compañía.

Con iOS 16 las notificaciones se desplegarán desde la parte inferior de la pantalla, para garantizar que los usuarios tengan una mejor vista en su dispositivo.

En el caso de iMessage, los usuarios ahora podrán editar o recuperar mensajes enviados recientemente, o bien, marcar conversaciones como no leídas para revisarlas después.

Con esta actualización en el sistema operativo, desde el iPhone será posible que los usuarios programen correos electrónicos e incluso tendrán un momento para cancelar el envío de un mensaje antes de que llegue a la bandeja de entrada del destinatario.

Se prevé que dichas actualizaciones estén disponibles en septiembre 2022, para todos los usuarios de iPhone, excepto los que tengan dispositivos incompatibles con el nuevo sistema operativo iOS 16.

