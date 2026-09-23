“Aprende y Crece: Finanzas de la A a la Z”: Banco Azteca lanza materia de educación financiera para alumnos de primaria y secundaria en México

La educación financiera en México es una necesidad urgente para los ciudadanos; sin embargo, suele quedar fuera de los libros tradicionales para niñas y niños, por ello, Banco Azteca lanzó “Aprende y Crece: Finanzas de la A a la Z”, una propuesta diseñada para llevar este tema a las aulas de las escuelas públicas y privadas de nuestro país, pero ¿cómo funciona y dónde la encuentro?

“En Banco Azteca decidimos diseñar algo que poco a poco llegue a todos los rincones del país”, explicó Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca.

¿Qué es “Finanzas de la A a la Z”?: Así funciona la materia optativa de Banco Azteca

“Aprende y Crece: Finanzas de la A a la Z”, es la primera serie de contenido de educación financiera estructurada para integrarse, como materia optativa, para alumnos de 5° y 6° de primaria, así como para los estudiantes de primero de secundaria.

La iniciativa no solo estará disponible de forma gratuita para las escuelas públicas y privadas de México, también podrá ser utilizada por millones de familias en nuestro país.

“Banco Azteca ha sido el banco de la inclusión financiera en México y ahora queremos ser el banco de la educación financiera en México”, compartió el presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, durante una entrevista para Hechos AM.

¿Cómo ingresar gratis a la plataforma y qué contenidos incluye?

Toma nota. Si estás interesado en aprender de estos temas, puede ingresar a la plataforma oficial de Banco Azteca y acceder a esta información de forma gratuita. No es necesario ser usuario del banco para poder adquirir la información.

Esta plataforma es integral y gratuita compuesta por 40 clases interactivas, 5 módulos temáticos y más de 200 recursos digitales.