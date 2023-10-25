Aprueba Congreso de Nuevo León licencia para Samuel García

La comisión de Gobernación del Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad la solicitud de licencia de Samuel García Sepulveda para que pueda contender por la presidencia; los diputados serán los encargados de elegir al gobernador interino para los próximos seis meses.

Integrantes de la comisión confirmaron que Samuel García no envió una aclaratoria para definir el plazo de licencia y su propuesta de jefe de despacho, por lo que los diputados del PRI y PAN confirmaron que será el Poder Legislativo quien definirá a la persona que llevará las riendas de la entidad.

“Al no ser una licencia de carácter indefinida o mayor a seis meses, se determina que dicha solicitud se encuentra apegada a la constitución” indicó la diputada del PAN, Nancy Olguín.

MC se inconforma con los términos de la licencia a Samuel García

A pesar de que la licencia fue aprobada por la Comisión de Gobernación, legisladores de Movimiento Ciudadano como Eduardo Gaona y Roberto Farías se pronunciaron en contra del dictamen al afirmar que no estaban satisfaciendo al 100% la petición del gobernador Samuel García Sepulveda.

“Este dictamen no está resolviendo la totalidad de la solicitud que hizo el ciudadano gobernador del estado, es muy clara la solicitud que hizo, solo se está dictaminando la parte de la licencia”, dijo Gaona.

Hasta el momento falta que el pleno del Congreso apruebe la licencia con el dictamen presentado para que el gobernador pueda dar su siguiente paso hacia las elecciones por la presidencia de México.

Se dará trámite a licencia de Samuel García: Mauro Guerra

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, afirmó que el Poder Legislativo dará el trámite correspondiente a la solicitud de licencia de Samuel García una vez que la propuesta llegue al pleno.

"Como Poder Legislativo vamos a cumplir la ley, vamos a darle seguimiento a esta solicitud, y que se tendrá que ver un análisis muy preciso para garantizar que se cumpla la ley y que el proceso se cumpla de manera correcta", explicó el legislador ante los medios de comunicación.

Recordó que la licencia debe ser aprobada por el Pleno, en donde ninguno de los Grupos Legislativos cuenta con una mayoría absoluta, por lo que deberán sumar los votos de al menos dos bancadas.

Arturo Salinas rinde protesta como gobernador interino de Nuevo León

Los diputados del Congreso de Nuevo León eligieron a José Arturo Salinas Garza como Gobernador Interino, tras aprobar la licencia de Samuel García Sepulveda para que pueda competir por la presidencia de México en 2024.

Fueron los legisladores Jesús Homero Aguilar y Paola Coronado quienes presentaron en el pleno el dictamen, que fue aprobado por la mayoría de los legisladores presentes, y el diputado Javier Caballero presentó una modificación, nombrando a Arturo Salinas como gobernador interino.

Arturo Salinas se desempeñaba hasta hace unas horas como presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León cargo que desempeñaría hasta el 2025 tras ser reelecto para un segundo periodo al frente de la institución.

En su trayectoria política destaca una diputación federal y una local, ambas bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Su llegada a la gubernatura, de forma interina, se produce por la licencia que le fue aprobada a Samuel García por los próximos seis meses para que participe en las elecciones 2024.