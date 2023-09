¿Por qué las aspiraciones presidenciales de Samuel García dependen de su esposa Mariana?

En las últimas semanas distintos políticos externaron sus intenciones de competir en las elecciones 2024, tanto para la presidencia de México hasta en alguna de las gubernaturas que estarán en juego; este miércoles el gobernador de Nuevo León, Samuel García, habló sobre sus futuras aspiraciones.

En la inauguración del Destacamento de Fuerza Civil llevado a cabo en Salinas Victoria, el gobernador dio a conocer sus intenciones de ir “por la grande” ; sin embargo, dijo que aún no tiene el permiso de su esposa, Mariana Rodríguez.

“Y luego el Ruli (Raúl Cantú), no sé qué sorpresas trae, ¿te vas a destapar o qué? ¿Ya le diste permiso? A mí Mariana todavía no me deja irme por ‘la grande’ pero ahí voy, ahí ando”, declaró Samuel García.

Al emitir el mensaje los presentes comenzaron a gritar “presidente, presidente”, él lo tomó con calma y les pidió tranquilidad, pues aún no se encuentran en proceso electoral.

Enrique Alfaro respalda al gobernador Samuel García

El gobernado de Jalisco, Enrique Alfaro, no tardó pronunciarse sobre lo que deparan las elecciones 2024 y pidió que el partido Movimiento Ciudadano tenga a su propio candidato, por esto pidió considerar a Samuel García.

“Que no se busque en otros lados, es mi convicción, que hay cuadros que tienen capacidad para encabezar un proyecto así”, señaló el mandatario, quien en julio pasado declinó buscar la candidatura presidencial por ese partido por estar en desacuerdo con la manera en que el dirigente nacional, Dante Delgado, ha tomado las decisiones para definir la estrategia nacional de MC.

¿Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, podría llegar al Senado?

El pasado jueves 14 de septiembre, el gobernador de Nuevo León ‘destapó' a su esposa , Mariana Rodríguez Cantú, para ser senadora, frente a los presentes le pidió no limitarse en las elecciones 2024 e incluso aprovechar para realizar leyes infantiles, pues es uno de los temas favoritos.

“Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia”, expresó García.