Tragedia en Bélgica: Apuñalan a seis personas durante una manifestación en Amberes

Lo que comenzó como una manifestación pacífica en el centro de Amberes, Bélgica, terminó en un baño de sangre la noche de este jueves. Cerca de la famosa Operaplein (Plaza de la Ópera), seis personas resultaron heridas tras ser atacadas con armas blancas.

El vocero de la policía local, Wouter Bruyns, confirmó que la situación escaló de forma repentina justo después de que terminara una manifestación, dejando a dos de las víctimas en estado crítico y luchando por su vida en el hospital.

Yaralıların tamamı bıçak yarası almış. Yaralılardan dördü Operaplein'de, diğer yaralılar ise Rooseveltplaats ve Sint-Elisabethstraat yakınlarında bulunmuş. #Antwerpen Polis Bölgesi sözcüsü Wouter Bruyns, "İki kişinin hayati tehlikesi var. İki şüpheliyi tutukladık" dedi #Anvers pic.twitter.com/o9XyvFVqqw — kskrck (@Kskrck) January 22, 2026

El caos en la Plaza de la Ópera, Bélgica

La zona, usualmente concurrida por su valor cultural, se llenó de sirenas y equipos de emergencia tras el reporte de las agresiones. Los servicios de rescate encontraron a cuatro de los heridos directamente en la plaza, mientras que otros dos fueron localizados en calles aledañas.

La rapidez de la respuesta médica fue vital, ya que el ataque dejó heridas de gravedad que requirieron traslados urgentes a centros especializados para intentar estabilizar a los más afectados.

De una manifestación pacífica a un escenario de violencia

Alrededor de 50 personas se habían reunido para manifestarse portando banderas kurdas (pueblo indígena de Irán) y del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

Según los reportes iniciales, el evento se desarrolló sin contratiempos hasta las 7:20 p.m., momento en que el acto se dio por terminado. Fue justo en ese instante cuando la violencia estalló, transformando los gritos de protesta en gritos de auxilio tras la aparición de los agresores.

🔴 Belçika'nın Antwerp kentindeki Opera Meydanı'nda SDG/YPG yanlısı bir gösteriye düzenlenen saldırıda en az altı kişi yaralandı. pic.twitter.com/UmQnLXeNbn — KARŞIT (@karsitgazetesi) January 22, 2026

Detienen a dos sospechosos tras el ataque en Bélgica

La policía de Amberes actuó de inmediato y logró capturar a dos individuos sospechosos de participar en el ataque. Las investigaciones preliminares sugieren que estos hombres se habrían mezclado entre los manifestantes para esperar el momento oportuno y atacar.

Actualmente, un equipo forense trabaja en el lugar de los hechos buscando evidencia clave, mientras que las autoridades han pedido a la ciudadanía evitar la zona para no entorpecer las labores de peritaje.

Investigación en curso: Buscando el motivo del ataque

Hasta el momento, las autoridades belgas han sido cautelosas y no han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad de los detenidos o el motivo exacto detrás de las agresiones.