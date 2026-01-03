Doble crimen el segundo día del 2026: Hombre mata a su mamá y hermano en Bolivia

Los primeros días de 2026 quedaron marcados por un doble crimen que conmocionó a una comunidad del norte de Bolivia. Un llamado de auxilio movilizó a vecinos y autoridades hasta una vivienda del municipio de Saavedra , en la provincia Obispo Santisteban, donde se reportaba una situación fuera de control.

La intervención policial se dio tras los gritos que se escuchaban desde el interior del inmueble, lo que alertó a personas de la zona, quienes decidieron acercarse y solicitar apoyo de emergencia ante el temor de que algo grave estuviera ocurriendo.

Al ingresar al domicilio, los oficiales se encontraron con una escena que confirmó la gravedad del reporte, por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se aseguró el lugar.

Elementos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de la Policía realizan el aseguramiento de la vivienda | AIL

¿Qué ocurrió dentro de la vivienda?

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto responsable atacó primero a su mamá, a quien habría asfixiado dentro de la vivienda. Posteriormente, atacaría a su hermano con un machete, hasta causarle la muerte.

Los gritos que se escucharon desde el interior del domicilio alertaron a los vecinos, quienes se acercaron al inmueble y solicitaron apoyo de emergencia al percatarse de la gravedad de la situación.

Detención del presunto responsable del doble crimen en Bolivia

Tras el ataque, el presunto asesino fue localizado oculto en el baño de la vivienda, de acuerdo con testigos. Vecinos señalaron que el hombre intentó escapar portando el machete, pero fue interceptado por los elementos policiales que ya se encontraban en la zona.

Durante su aseguramiento, habría intentado agredir a uno de los agentes, por lo que fue sometido y trasladado a celdas policiales para evitar un mayor riesgo.

Investigación en curso

Versiones de vecinos apuntan a que el detenido podría presentar problemas de salud mental, sin embargo, este dato no ha sido confirmado oficialmente y forma parte de las líneas de investigación abiertas por la policía .

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el contexto del doble homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que ha generado consternación en la comunidad.