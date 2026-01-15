Redadas en EU: Agentes de ICE dejan ciego a joven manifestante en California

Lo que comenzó como una manifestación pacífica en las calles de Santa Ana, California, terminó de forma devastadora para la familia de Kaden Rummler. El joven de 21 años se encontraba participando en una protesta frente al edificio de inmigración federal (ICE) cuando un oficial le disparó un proyectil de control de multitudes directamente al rostro desde una distancia de apenas unos pocos metros.

El impacto fue tan violento que, tras ser arrastrado por los agentes hacia el interior del edificio mientras sangraba, los médicos confirmaron la peor noticia: Kaden ha perdido por completo la visión de su ojo izquierdo debido a la gravedad de la herida.

BREAKING 🚨🚨#SantaAna / #California



Small protest outside the federal building with 2 arrested and one hit in the face with a less lethal round



pic.twitter.com/RNkAOVTI45 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 10, 2026

Agresión de ICE quedó grabado

Imágenes grabadas por personas que se encontraban alrededor muestran el instante preciso del caos. Mientras Kaden Rummler gritaba a través de un megáfono, los oficiales con equipo antimotines se acercaron a la multitud para detener a otra manifestante. Al ver que los agentes forcejeaban con su compañera, Kaden dio un paso adelante; en ese momento, un oficial accionó su arma de aire comprimido, impactando al joven en la cara.

El video captura cómo Kaden se desploma agarrándose el rostro mientras un agente lo arrastra por la camiseta sobre el pavimento, ignorando los gritos de los demás manifestantes que pedían que lo dejaran en paz.

Operan a hombre atacado por ICE

Tras el incidente, Kaden fue trasladado a un hospital donde permaneció dos días y fue sometido a una cirugía reconstructiva de seis horas. Su tía, Jeri Rees, relató con dolor que los médicos encontraron un orificio en el globo ocular y múltiples fragmentos que aún intentan identificar. "No volveré a ver por mi ojo izquierdo, ni siquiera la luz", declaró el joven en un comunicado leído por sus compañeros.

A pesar de la gravedad de sus lesiones, la única respuesta legal que recibió al ser dado de alta fue una citación por "conducta desordenada".

21-yr-old Kaden Rummler was shot in the face by an officer and then dragged like trash. He is now permanently blind in his left eye. pic.twitter.com/sM0ag8nJtC — Angel Jones, PhD (@AngelJonesPhD) January 14, 2026

ICE da su versión de los hechos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido la actuación de sus agentes, calificando al grupo de manifestantes como "amotinados violentos". Según la secretaria asistente, Tricia McLaughlin, dos oficiales resultaron heridos durante el enfrentamiento, aunque no dio detalles sobre sus lesiones.

Por otro lado, los manifestantes aseguran que el uso de la fuerza fue desproporcionado, alegando que los proyectiles disparados eran bolas de pimienta que nunca debieron dirigirse a la cabeza de una persona a tan corta distancia.

El origen de la furia contra ICE: Justicia para Renee Good

La movilización del pasado viernes no fue un evento aislado, sino parte de una ola de protestas nacionales. Los manifestantes se reunieron para exigir justicia por la muerte de Renee Good , quien falleció recientemente a manos de un agente federal en Minneapolis.