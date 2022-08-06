Desconectan a Archie, niño en coma tras reto viral en Inglaterra

Familiares y amigos de Archie Battersbee perdieron la batalla. El niño en coma de tan solo 12 años finalmente fue desconectado del respirador artificial que le mantenía con vida en Inglaterra.

Hollie Dance, Madre de Archie: "Con mi más profunda simpatía y tristeza les informtó a todos que Archie falleció hoy a las 12:15. Podría decir que soy la madre más orgullosa del mundo".

El pequeño Archie permanecía en coma desde abril, luego de intentar un reto viral que vio en internet, el "Blackout Challenge" que consiste en dejar de respirar hasta desmayarse. Sus padres lo encontraron inconciente con una cuerda en su cuello luego de que intentó el reto viral.

Con un "devastador" daño cerebral, Archi permaneció casí cuatro meses internado en el Hospital Real de Londres en donde los médicos determinaron que desconectarlo era la mejor para el niño en coma.

Ella Rose Carter, prometida del hermano mayor de Archie, señaló en nombre de toda la familia que "no hay absolutamente nada digno en ver a un miembro de tu familia o a un niño asfixiarse. Ninguna familia debería pasar por lo que hemos pasado, es salvaje".

Murió Archie Battersbee, niño británico cuyos padres se enfrascaron en una batalla legal

En un acto desesperado, sus padres se enfrascaron en una batalla legal en Inglaterra para que el hospital mantuviera el tratamiento, asegurando que su corazón aún latía y que meses atrás, el pequeño Archie le había agarrado la mano a su madre.

Su lucha llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el pasado 3 de agosto (2022), rechazó su solicitud al detrminar que el hospital tenía razón y que el niño en coma debía ser desconectado del soporte vital.

Lejos de cualquier egoismo, los padres de Archie intentaron de todo para que su hijo permaneciera con vida aunque ya no pudiera disfrutarla.

Hollie Dance, Madre de Archie, quien señaló que la muerte de su hijo se produjo minutos después del medio día (hora de Londres), señaló: "Un niño tan hermoso que luchó hasta el final y estoy muy orgullosa de ser su madre".