Fiesta de XV años deja 8 muertos por Covid-19 en Argentina

Una fiesta de XV años terminó en tragedia porque originó la muerte de ocho familiares por complicaciones derivadas por la Covid-19. El festejo fue realizado de manera clandestina en el municipio de Coronel Moldes, Argentina.

La fiesta de XV años fue realizada a pesar de las restricciones sanitarias en Argentina, lo que derivó en el contagio por Covid-19 de los familiares y posteriormente en su fallecimiento. Las víctimas son la mamá de la quinceañera y siete de sus tíos.

Los familiares que murieron por Covid-19 tenían entre 65 y 80 años, en el caso de los siete tíos, todos eran hermanos de la mamá de la festejada. De acuerdo con medios locales, la fiesta de XV años fue realizada hace cuatro semanas y después de 14 días comenzaron a registrarse los casos.

Te puede interesar: AstraZeneca inicia ensayo de vacuna contra variante Beta de Covid-19

Los reportes de medios locales añaden que a la fiesta clandestina acudieron 30 invitados, de los cuales están los ocho fallecidos y dos personas más que están internadas en el Hospital Papa Francisco por el contagio de Covid-19 que padecen tras acudir al evento.

La primera persona que presentó síntomas de la enfermedad fue la mamá de la quinceañera, después siguieron sus hermanos, uno de ellos tuvo que ser hospitalizado en terapia intensiva.

“El primero fue el de la mamá de la chica y después los tíos empezaron a tener síntomas. Uno de ellos fue internado en terapia intensiva, pero hace 48 horas habían fallecido siete de los nueve hermanos que asistieron”, explicó el médico Bernardo Biella a medios de Argentina.

Víctimas de fiesta clandestina en Argentina no estaban vacunados

Los medios locales agregaron que ninguna de las víctimas de la fiesta de XV años había recibido la vacuna contra Covid-19.

Por su parte, el presidente municipal del municipio argentino de Coronel Moldes, Omar Carrasco, aseguró en una entrevista que ya detectaron “otras fiestas clandestinas”, pero ninguna de la magnitud como la de XV años.

Te puede interesar: Por violar reglas anticovid, renuncia ministro de Salud de Gran Bretaña

