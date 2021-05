“Mamá está durmiendo”, niño argentino alerta a su papá por teléfono

En Argentina la muerte de Mariana y su bebé de dos meses ha conomicionado a la sociendad, ya que otro de los hijos de la mujer fue el que informó por teléfono a su papá: “mamá está durmiendo”.

Los hechos ocurrieron en la ciudad argentina de Corrientes, cuando la familia de Mariana Ojeda, de 30 años de edad, prendió las alertas, ya que tenía que ir a recoger a su hija mayor, quien estaba en la casa de su abuela, ya que su marido se encontraba trabajando. Como Mariana no acudió, la familia avisó a Gabriel, el esposo, de que su mujer no respondía el teléfono.

Gabriel intentó, por su cuenta, comunicarse con su esposa varias veces, sin éxito. Finalmente, una de las llamadas obtuvo respuesta. Pero no de Mariana, sino del hijo pequeño, de solo tres años, que le respondió: “Mamá está durmiendo”.

De acuerdo con medios argentinos, después de la respuesta del niño de tres años, Gabriel se desplazó rápidamente a su casa, donde encontró a Mariana muerta en la cama, junto a su bebé de dos meses.

“Cuando nos despertamos, ella me dijo que tenía un zumbido en el oído. Después me llamaron para avisarme que no atendía. La llamé yo y tampoco. Hasta que me atendió mi nene Ignacio. Me dijo que su mamá estaba durmiendo y no la podía despertar. Ahí pensé en lo peor y salí rápido para casa”, dijo Gabriel a un medio argentino.

Mariana sufrió una muerte súbita

Grabriel se encontró con el peor de los escenarios cuando entró a su casa. “Mi beba estaba violeta y mi mujer, fría. Fue horrible. No se lo deseo a nadie y no entiendo por qué nos pasó a nosotros.”

Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que Mariana habría padecido una muerte súbita y la menor se habría broncoaspirado mientras era amamantada. “Se ve que Mariana se desvaneció y la beba se asfixió con la leche”, dijo Gabriel, de 47 años.

Mariana sufría una fuerte depresión a raíz de la trágica muerte de Fabián, su hermano menor, a fines de marzo, el viernes pasado le dedicó su último posteo en Facebook.

“Me quedo con esta foto, donde se te ve tan Feliz! hace un mes que fisicamente no estas y cuesta mucho sobrellevar este dolor que siente mi alma. Te voy a extrañar todos los dias de mi vida. te Amo!”, le escribió.