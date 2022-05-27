Argentina confirma primer caso de viruela del mono; se estudia uno más

El Ministerio de Salud de Argentina dio a conocer que luego de realizar una prueba PCR al primer caso sospechoso con viruela del mono, el resultado es positivo, lo que confirma la infección con poxvirus del género Orthopox.

“El resultado es consistente con la observación realizada mediante coloración negativa por microscopía electrónica de transmisión, donde se detectaron partículas virales de dicho género”, precisó la autoridad sanitaria.

El Ministerio aclaró que el paciente confirmado con viruela del mono se encuentra en buen estado, mientras que sus contactos más cercanos están bajo control clínico y epidemiológico, pero hasta ahora no presentan síntomas.

Luego de realizar la prueba PCR, las autoridades de Argentina hicieron una secuenciación genómica bajo el método Sanger y arrojó un porcentaje muy alto de homología con secuencias de Monkeypox, como todas las que se confirmaron en los casos de viruela símica alrededor del mundo.

La @opsoms advirtió que aparecerán más casos de #ViruelaDelMono a medida que se amplíe la vigilancia en países no endémicos.https://t.co/96mIUUZaTl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2022

Por otra parte, el Ministerio de Salud notificó un nuevo caso sospechoso con viruela del mono, se trata de un residente de España que se encuentra de visita en Buenos Aires y no tiene relación con el paciente confirmado.

La persona llegó a Argentina el 25 de mayo, sus síntomas iniciaron un día después; aunque tiene lesiones ulcerosas, se encuentra en buen estado de salud y en aislamiento.

Para confirmar o descartar que se trata de viruela del mono, se tomaron muestras que actualmente analiza el Servicio de Microscopía Electrónica, Departamento de Virología “Dr. Carlos G. Malbrán”.

¿En qué países hay casos positivos de viruela del mono?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó alrededor de 250 casos confirmados de viruela del mono en diferentes países, además de 100 casos sospechosos.

El país con más casos es Reino Unido, hasta ahora se reportan 90 contagios, de los cuales 85 se detectaron en Inglaterra, según la Autoridad de Salud y Seguridad del país europeo.

Por su parte, España confirmó 84 casos positivos de viruela del mono y 73 más que se consideran sospechosos. Otros países que tienen contagios son Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Israel y Portugal.

A pesar de esto, la OMS consideró que no se necesitarán vacunaciones masivas por el brote de viruela del mono fuera de África, ya que medidas como una buena higiene y un comportamiento sexual seguro ayudarán a controlar su propagación.