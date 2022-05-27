OMS reporta unos 250 casos confirmados de viruela del mono en el mundo

Se han reportado alrededor de 250 casos confirmados de viruela del mono en todo el mundo, así como más de 100 casos sospechosos, informó la OMS (Organización Mundial de la Salud) .

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Italia publicó en un boletín que el número de casos confirmados de viruela del mono en el país llegó a seis; la entidad aclaró que se ha descartado el riesgo de una epidemia de esta enfermedad y añadió que la vacunación solo atenderá a los grupos vulnerables y que la inoculación en masa no se tendrá en cuenta por el momento.

La Autoridad de Salud y Seguridad del Reino Unido comunicó que el número de casos confirmados de viruela del mono llegó a 90 en el país: 85 en Inglaterra, tres en Escocia y uno en Gales e Irlanda del Norte cada una.

El mayor brote de viruela del mono visto en Europa

Por otra parte, el departamento de salud pública de Francia anunció que el país ha registrado siete casos confirmados.

España reportó 25 nuevos casos confirmados de viruela del mono, lo que eleva el total a 84. Además, el país tiene 73 casos sospechosos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló que los casos en España estaban infectados con la cepa de África occidental, que tiene una tasa de mortalidad del uno por ciento.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que hasta esta semana se habían reportado nueve casos de viruela del mono en siete estados, incluidos California, Florida y Massachusetts.

La provincia de Quebec, en Canadá, reportó 10 casos confirmados de viruela del mono, lo que eleva el total a 25. Además, la provincia tiene de 20 a 30 casos sospechosos. Los funcionarios de salud locales han señalado que la vacunación de los contactos cercanos de los casos confirmados y sospechosos comenzó este el viernes (27 de mayo de 2022). El primer caso de viruela del mono se confirmó en Toronto, Canadá, elevando el número total del país a 26.

OMS advierte acerca de más casos de viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre que aparecerán más casos de viruela del mono a medida que se amplíe la vigilancia en países no endémicos.

Conforme a la OMS, la información disponible sugiere que la transmisión de persona a persona está ocurriendo entre individuos con contacto físico cercano con casos sintomáticos.