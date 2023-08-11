¿Eres argentino y vives en México? Consulta si puedes votar en las elecciones PASO 2023

Las elecciones Argentina 2023 son unas de las más importantes en América Latina, por este motivo los residentes en el exterior no quieren dejar de participar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero ¿podrán votar el próximo 13 de agosto?

Especialistas coinciden en que las PASO marcan la tendencia que tomarán los electores durante el desarrollo de las elecciones Argentina 2023, que concluyen el 22 de octubre con la designación del nuevo presidente. Esto siempre que no sea necesario recurrir al balotaje o segunda vuelta.

En las PASO se vota para definir a los candidatos presidenciales, senadores, parlamentarios, diputados nacionales y cargos locales como gobernadores, entre otros.

¿Todavía no sabés cuál es tu lugar y mesa de votación? Ingresá en https://t.co/KnnitUhDpV para saber dónde votás el domingo.



Otras vías de consulta:



➡️ Asistente Virtual Vot-A: https://t.co/7Ja8LwzvKl

➡️ 0800-999-7237 pic.twitter.com/2HKmA26WzB — Cámara Electoral (@CamaraElectoral) August 10, 2023

¿Argentinos en el extranjero podrán votar en las elecciones PASO?

En Argentina, los ciudadanos que residen en el extranjero y tienen un DNI con domicilio actualizado, automáticamente están inscritos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior para votar en las elecciones generales, pero la legislación nacional no contempla el voto en tránsito para las PASO.

"En el caso de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), los residentes en el exterior no votan. Lo hacen sólo en las elecciones generales", expone la Constitución Nacional. Por este motivo, los consulados, así como embajadas de Argentina en el mundo suelen permanecer cerradas durante la jornada de las PASO.

ELECCIONES PASO 2023



‼️ Se recuerda a la comunidad argentina que las próximas elecciones PASO de fecha 13 de agosto NO se celebran en el exterior.



Atento a ello nuestros Consulados en México permanecerán cerrados el día domingo 13 de agosto. pic.twitter.com/0LeBJrba53 — Argentina en México (@ARGenMexico) August 9, 2023

¿Son obligatorias las PASO Argentina 2023?

Las PASO, como su nombre lo indica, son de carácter obligatorio para los inscritos en el padrón y que cuenten con DNI con domicilio en Argentina.

Las personas que no acudan deberán justificar su no emisión de voto para evitar multas que, actualmente, van desde los 50 a 500 pesos argentinos, según el artículo 125 del Código Electoral Nacional. Además, se harán acreedores a una sanción que les impedirá participar en empleos públicos durante tres años.

Los únicos motivos por los que se puede justificar la no emisión del voto es por razones de salud o si las urnas se ubican a más de 500 kilómetros del lugar asignado, pero se deberá presentar un certificado que compruebe ambas causas.