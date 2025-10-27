Notas
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Argentina dijo "basta al populismo": Javier Milei celebra triunfo en elecciones intermedias
El partido de Javier Milei obtuvo más del 40% de las preferencias en las elecciones intermedias de Argentina; Donald Trump felicitó al mandatario.
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Javier Milei invita al Papa Francisco a visitar Argentina
En sus poco más de 10 años de pontificado, el papa Francisco no ha visitado Argentina; el presidente Javier Milei le envió un a carta para invitarlo.
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Javier Milei propone cárcel a promotores de marchas en Argentina
El presidente de Argentina, Javier Milei, propuso modificar el Código Penal de dicho país para endurecer las penas a quienes organicen y cometan bloqueos.
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Javier Milei elimina más de 5 mil puestos de trabajo en el gobierno de Argentina
El gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, emitió un decreto para no renovar contratos de trabajadores del Estado; ya organizan marchas en contra.
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“No hay nada parecido”: Vladimir Putin compara guerra en Ucrania con conflicto entre Israel y Hamás
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, descartó enviar más militares a Ucrania; también criticó el plan de dolarización de Javier Milei en Argentina.
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FMI responde a plan económico del presidente de Argentina, Javier Milei
El Fondo Monetario Internacional vio con buen agrado el plan económico propuesto por el gobierno de Argentina; Javier Milei tomó posesión el domingo pasado.