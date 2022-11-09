Fiscalía de Morelos entrega carpeta de caso Ariadna Fernanda a CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que durante la madrugada la Fiscalía de Morelos entregó a la de la capital la carpeta de investigación del caso de Ariadna Fernanda.

En conferencia de prensa, Sheinbaum indicó que la carpeta ya está en manos de la Fiscalía de la CDMX y prometió cero impunidad en caso de feminicidio.

"No me quedaré callada".



La jefa de Gobierno, @Claudiashein, asegura que el que una mujer tome alcohol no es motivo para justificar su #feminicidio y que el objetivo de la Fiscalía de #Morelos era encubrir el asesinato de #AriadnaFernanda pic.twitter.com/sRJ0pG5ALP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

"Nos comentó la fiscal que lo recibió en la madrugada, apenas van a revisarlos, todavía la fiscal nos podría comentar nada, hay que guardar el debido proceso. Ante lo que mencioné ayer tomaron la decisión", confesó, luego de que ayer dijera que la carpeta se entregaría hasta el 13 de noviembre.

La mandataria capitalina criticó la revictimización de Ariadna Fernanda por parte de la Fiscalía de Morelos que aseguró que la causa de su muerte fueron los niveles de alcohol.

“Es de nuevo hablar de la víctima, aquí el tema es el ocultamiento y encubrimiento del feminicidio”, dijo.

Sheinbaum arremetió de nuevo contra la actuación de la Fiscalía de Morelos por el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda.

"La Fiscalía de Morelos su objetivo era encubrir al feminicida", reclamó la mandataria local.

Fiscal de Morelos pidió matizar caso de Ariadna Fernanda

Sheinbaum también reveló en la conferencia de prensa que durante una conversación entre la fiscal Ernestina Godoy y Uriel Carmona, este último le pidió que matizara el tema de Ariadna Fernanda.

“En la llamada que le hace el fiscal de Morelos le dice: oiga y no habrá manera de que la jefa de Gobierno matizara. No nos vamos a quedar callados”, confesó.

La mandataria capitalina aseguró que el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda es un “tema de principios y de fondo, pero sí habla de cómo actúa el fiscal su forma de atender la justicia, pero que quede claro que no nos vamos a callar”, dijo.

Qué noticias hay sobre el caso de Arianda Fernanda

Ayer, la Fiscalía de Morelos negó las acusaciones en contra de su titular, Uriel Carmona, aunque dijo que colaborará en las investigaciones del caso de feminicidio de Ariadna Fernanda.

Estas declaraciones surgieron luego de que Sheinbaum sostuvo que la actuación de Fiscalía de Morelos tenía la intención de cubrir al presunto feminicida, quien presuntamente tiene negocios en esa entidad.

En tanto, Rautel “N”, acusado por el delito de feminicidio de Ariadna Fernanda, estará en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

A su pareja, Vanessa “N”, también se le dictó prisión preventiva por su presunta participación en este delito.

Familiares de la joven colocaron una ofrenda en el lugar donde su cuerpo fue encontrado por ciclistas, en la autopista La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán, Morelos.