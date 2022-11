Colocan ofrenda floral por Ariadna Fernanda en Morelos

Este martes, familiares y amigos de Ariadna Fernanda López Díaz así como integrantes de colectivos feministas se trasladaron al lugar donde fue localizado el cuerpo de Ari, como también la llamaban sus seres queridos.

“Vengo a darle luz al alma de Fer, de mi hermana, para que pueda descansar. Vengo con mi familia, con mi mamá, con unas amigas y con gente que está con nosotros que apoya y exige justicia para Ari y para todas las mujeres que han vivido esta situación"; dijo para Fuerza Informativa Azteca , Michelle López, prima de Ariadna Fernanda.

Depositan girasoles, la flor preferida de Ariadna Fernanda

A una semana del hallazgo sobre la autopista La Pera-Cuautla, y a un kilómetro antes de la caseta de cobro en dirección a Tepoztlán, Morelos, fue donde instalaron una ofrenda floral con el objetivo de recordar a Ariadna Fernanda.

Cabizbaja y con una visible impotencia, Michelle López recordó a su prima: “Desecha, mi corazón está roto; no tengo palabras para decir que no me duele porque me duele en el alma. Que la amo, que siempre va a estar en mi corazón, que está en mi corazón y que me encanta su sonrisa, eso le diría"; agregó.

Con un marco de girasoles, sus familiares rezaron frente a la cruz que lleva grabado el mensaje “tu recuerdo vivirá para siempre”.

En medio de profunda tristeza e indignación, la familia de Ariadna Fernanda espera justicia, pues aseguran, es lo único que queda tras la muerte de la joven mujer de 27 años.

A una semana del hallazgo de Ariadna Fernanda en Morelos

Fue el lunes 31 de octubre cuando el cuerpo de una mujer fue localizado a un costado de dicha autopista en Morelos. Días más tarde se confirmó que el cadáver pertenecía a Ariadna Fernanda López Díaz, la mujer que primero había sido reportada como desaparecida en Ciudad de México.

El cuerpo de Ariadna Fernanda fue descubierto debajo de un puente de la autopista que conduce al municipio de Tepoztlán, Morelos. En ese lugar, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) realizaron las primeras investigaciones, y posteriormente, trasladaron el cuerpo al forense para los estudios correspondientes.

Ariadna Fernanda era madre de un niño de seis años y trabajaba como recepcionista, en particular, era hostess en el ámbito restaurantero.