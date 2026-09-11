¿Ariadna Montiel le dio instrucciones a Manuel Pedrero para atacar a “Alito” Moreno?

Una fotografía tomada durante la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), con la que arrancó formalmente el proceso electoral rumbo a 2027, abrió una nueva polémica alrededor de Morena, Ariadna Montiel y el comunicador Manuel Pedrero por mensajes en contra de Alito Moreno.

En la imagen, captada por el fotoperiodista Miguel Martínez Corona del Diario 24 Horas, se observa a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, mientras aparentemente intercambia mensajes con Pedrero durante la sesión. El señalamiento que comenzó a circular es que la morenista le habría enviado información para cuestionar a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI.

El motivo fue porque el priista acudió a la sesión con un vaso que llevaba la leyenda “Vota PRI”, elemento que fue utilizado para señalarlo por un posible acto anticipado de campaña.

Pedrero respondió al mensaje con una frase que también quedó expuesta: “Wow, lo llevamos, todo el material que vaya saliendo”. La interacción provocó cuestionamientos sobre una posible coordinación entre la dirigente de Morena y el comunicador para difundir contenido contra el líder priista.

¿Quién es Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena?

Ariadna Montiel Reyes pasó de ser una de las principales responsables de los programas sociales del gobierno federal a tomar las riendas de Morena.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue subsecretaria de Bienestar y, desde 2022, encabezó esa Secretaría. Claudia Sheinbaum la mantuvo en el cargo al iniciar su administración, hasta que Montiel dejó la dependencia en abril de 2026 para buscar la dirigencia nacional de Morena.

Su llegada al partido ocurrió en un momento clave, con Morena preparando las elecciones de 2027. Actualmente encabeza el proceso interno para definir candidaturas en los estados que renovarán gubernaturas y enfrenta distintas disputas dentro del partido por esas posiciones.

Montiel también ha estado en medio de cuestionamientos políticos. En 2025, un grupo de diputados de Morena pidió su salida de la Secretaría de Bienestar y la acusó de mantener una actitud distante con los legisladores y de no entregar información solicitada oportunamente.

¿Quién es Manuel Pedrero y por qué es cercano a Morena?

Manuel Pedrero Solís es un comunicador y director del medio digital Los Reporteros MX. Se hizo conocido desde muy joven por sus apariciones en conferencias mañaneras y por sus contenidos políticos en redes sociales.

Su cercanía con la llamada Cuarta Transformación no es nueva. En 2024, durante una conferencia mañanera, Pedrero habló de su “vena 4T” y agradeció públicamente a López Obrador por el impulso que, según dijo, había recibido durante su trayectoria.

En sus contenidos recientes también ha mantenido una línea de fuertes críticas contra Alejandro Moreno y otros personajes de la oposición. En agosto pasado, por ejemplo, publicó un análisis titulado “Alito es exhibido en el INE”, centrado precisamente en el dirigente priista.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en marzo de 2026, cuando el Instituto Electoral de la Ciudad de México abrió un procedimiento contra Pedrero por expresiones dirigidas a la diputada priista Tania Larios, señaladas como posible violencia política contra las mujeres en razón de género.

El caso incluso escaló a una mesa de debate en televisión, donde Larios abandonó el espacio después de un enfrentamiento con el comunicador. Alejandro Moreno salió en defensa de la diputada y lanzó fuertes críticas contra Pedrero.

Sin embargo, meses después, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió a favor de Pedrero y Los Reporteros MX, al desechar las denuncias promovidas por Larios.

Ahora, la fotografía de la sesión del INE vuelve a colocar a Pedrero en el centro de una disputa política, esta vez por la aparente conversación con Ariadna Montiel y el contenido dirigido contra “Alito” Moreno.