Arizona remodela cámaras de gas para ejecutar presos

El estado de Arizona se prepara para utilizar de nuevo sus cámaras de gas y asesinar a presos con hidrógeno de cianuro, el mismo gas letal utilizado por los nazis en Auscwitz.

De acuerdo con una investigación del diario The Guardian, el Departamento Correccional de Arizona ha gastado más de dos mil dólares para comprar los ingredientes para fabricar el gas letal. Apenas en diciembre pasado, esta dependencia gastó mil 530 dólares en bloques sólidos de cianuro de potasio.

Los documentos también señalan que hubo una compra de gránulos de hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, destinados para ser utilizados en gas letal.

Además, existe otro informe que señala que se le dio mantenimiento a una cámara de gas, construida en 1949 y que no se ha utilizado en 22 años. De acuerdo con la actualización más reciente, la cámara de gas "está rehabilitada y lista para usar".

En los últimos meses, el estado gobernado por el bando republicano ha trabajado para reiniciar su sistema de ejecuciones.

En Arizona, la pena de muerte fue suspendida después del error en la aplicación de la inyección letal a Joseph Wood, en 2014, quien agonizó por más de dos horas por una aplicación fallida. El preso falleció tras 15 dosis recibidas.

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Cámara de gas no será el único método

Además del uso de gas letal en cámaras cerradas, otra investigación también reveló que el estado de Arizona invirtió 1.5 millones de dólares en un lote de pentobarbital, en octubre pasado, un sedante que ahora pretende ser usado como su principal método de inyección letal en presos.

De acuerdo con el medio, los documentos fueron obtenidos a través de consultas públicas, y muestran que diversos funcionarios trabajan en revivir la cámara de gas de la entidad, ubicada en el centro penitenciario ASPC-Florence.

Los registros señalan que como parte de las obras de rehabilitación se revisaron los sellos de ventanas y puertas para asegurar la hermeticidad; además de que se limpiaron los desagües.

En los reportes preliminares se advierte que las pruebas fueron realizadas con agua para simular los componentes líquidos, mientras que el gas fue simulado con una granada de humo.

Los informes preliminares también señalan las condiciones precarias con las que fueron realizadas las pruebas, pues incluso las posibles filtraciones de gas fueron revisadas con velas.

La preparación de las ejecuciones con gas cianuro será una de las "opciones" que tendrán los presos condenados a muerte en Arizona, ya sea con inyección letal o en cámaras de gas.

La última vez que un condenado a pena de muerte ingresó a una cámara de gas fue en 1999, cuando Walter LeGrand, ciudadano alemán detenido por un robo fallido, fue condenado a muerte.

De acuerdo con una crónica de medios locales, el prisionero tardó 18 minutos en morir, tras sufrir fuertes ataques de tos, atragantamientos y golpes que él mismo se propinó.

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