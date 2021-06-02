Hace horrible corte de pelo a su hijo para evitar contagio de Covid-19

En Taiwán, una madre de la localidad de Kaoshiung encontró una gran técnica para que su hijo no salga de casa y evite exponerse al Covid-19: un horrible corte de cabello.

De acuerdo con medios internacionales, el pasado domingo, la madre convenció a su hijo de 15 años para que se cortara el cabello, en medio de las medidas de autoaislamiento impuestas en Taiwán por la nueva ola de contagios por coronavirus.

Cuando llegaron, la madre ejecutó su malvado plan: le pidió al peluquero que le hiciera a su hijo un corte con el que no quisiera salir a la calle. En un principio, pensaron en hacerle la inscripción "Covid-19", pero luego pensaron que probablemente no sería tan efectivo, por lo que decidieron afeitarle la mitad de la cabeza.

Los hechos ocurrieron apenas el pasado domingo, cuando la madre y el hijo visitaron el negocio, luego de días en que la mujer insistió al menor que fuera a cortarse el cabello.

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Cortes anticovid-19, un gran negocio

Una vez que el peluquero concluyó con su obra, el adolescente se mostró sumamente enojado con su madre, pero ella estaba contenta con el resultado.

"¡Ya no quiero salir nunca más!", declaró el adolescente tras descubrir su nuevo look.

Poco a poco, la historia se volvió viral y el peluquero empezó a recibir numerosas solicitudes de padres de familia pidiéndole que realizara cortes similares a sus hijos.

En un principio, el peluquero aprovechó la situación, pero poco después se dio cuenta de que en realidad le estaba "haciendo un servicio a su comunidad", por lo que lanzó una promoción de "cortes preventivos por Covid-19", que consiste en un horrendo corte gratuito para adolescentes de entre 12 y 15 años a los que no les gusta quedarse en casa.

Actualmente, Taiwán enfrenta una severa ola de contagios que elevaron la alerta a nivel tres, la más alta impuesta por autoridades locales. En Taiwán, el aislamiento no es obligatorio, por lo que la madre recurrió a este método poco común, pero que ha dado excelentes resultados hasta ahora.

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