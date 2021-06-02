“La caza del pijo”, reto viral de TikTok que causa alarma en España

El reto viral conocido como “la caza del pijo” apareció en TikTok hace unos días y ha comenzado a provocar alarma en España, ya que podría motivar a que se cometan agresiones entre usuarios de esta red social.

Dicho reto consiste en identificar a un “pijo”, lo que en México se conoce como una persona “fresa”, para agredirla y grabar el momento, el cual se comparte en TikTok o Instagram, otra red social donde se han detectado materiales de este tipo.

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Los jóvenes que hacen el desafío “la caza del pijo” primero buscan a las víctimas a partir de su forma de vestir y la zona en la que se mueven, después se acercan a preguntar “¿tú me conoces?” y luego las golpean.

Tras popularizarse este reto viral en la plataforma de TikTok, la Policía Nacional de España identificó a una adolescente de 14 años, que habría cometido al menos cuatro agresiones en el distrito de Chamartín, en Madrid, relacionados con “la caza del pijo”.

Autoridades españolas no han recibido denuncias por “la caza del pijo”

En abril comenzaron las investigaciones sobre este caso, cuando el video de la presunta agresora se compartió en grupos de padres de familia de Chamartín y causó indignación porque la adolescente jala del cabello a su víctima y la patea.

El reto viral, según la policía española, consiste en sumar el mayor número de agresiones, conclusión a la que llegaron después de percatarse que el video los amigos de la joven agresora afirman que había cometido seis ataques en un día.

Aunque las autoridades identificaron a la protagonista del video, hasta ahora no han recibido denuncias por estas agresiones relacionadas con “la caza del pijo”, el desafío que pone alerta a los padres de España.

Sin embargo, la policía espera que las adolescentes agredidas presenten una denuncia contra la joven de 14 años, quien no fue detenida por su edad y su caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Según medios internacionales, de ser encontrada culpable, la joven podría hacer trabajos comunitarios en Madrid y sus padres tendrían que pagar una multa económica.

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