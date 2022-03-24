EU responderá si Rusia utiliza armas químicas: Joe Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, advirtió que su país responderá si Rusia decide utilizar armas químicas durante su operación militar en Ucrania que ya cumplió un mes.

"Responderemos si las utiliza. La naturaleza de la respuesta dependería de la naturaleza del uso", aseguró el mandatario estadounidense durante una reunión con miembros de la OTAN realizada este jueves en Bruselas.

U.S. making plans in case Russia uses chemical, nuclear weapons https://t.co/9Wswh2Uhcd pic.twitter.com/EU77X6AhtQ — Reuters (@Reuters) March 24, 2022

De igual forma, Joe Biden anunció nuevas sanciones con la Unión Europea (UE) a más de 300 miembros de la Duma, oligarcas y empresas de defensa de Rusia “que alimenta la maquinaria de guerra”, señaló.

Agregó que advirtió a China que podría enfrentar fuertes consecuencias si apoya a Rusia con la operación militar en Ucrania y afirmó que “China entiende que su futuro económico está más ligado a occidente”.

“No hice amenazas, pero se lo dejé claro: me aseguré de que entendiera las consecuencias de ayudar a Rusia”, dijo Joe Biden sobre una conversación reciente con el líder chino Xi Jinping.

Joe Biden habló después de que otros líderes de la OTAN y él mismo acordaron ayudar a Ucrania a protegerse contra cualquier ataque químico, biológico o nuclear por parte de Rusia.

Rusia usaría armas nucleares si se ve amenazada

Luego de que la ONU, EU y otros países occidentales externaran su preocupación sobre el uso de armas nucleares por parte de Rusia, el Kremlin respondió que solo se utilizarían en casa de que la existencia de su país se viera amenazada.

El comentario de Dmitri Peskov se produjo tras la preocupación de varios países de occidente que acusaron a Rusia de querer utilizar armas nucleares durante la operación militar en Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero.

De acuerdo con la agencia Reuters, el 28 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a su Ejército ponerse en alerta máxima, al mismo tiempo que sus misiles nucleares y las flotas del Norte y del Pacífico habían sido puestas en servicio de combate reforzado.