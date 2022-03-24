Líderes del G7 acuerdan aumentar ayuda militar a Ucrania

Los líderes del G7 acordaron este jueves aumentar la ayuda militar a Ucrania, endurecer las sanciones contra Rusia y fortalecer las fuerzas en Europa del Este tras un mes del inicio de la operación militar rusa.

Los líderes de países de occidente se reunieron en Bruselas en una triple cumbre sin precedentes que incluyó a la OTAN, G7 y la Unión Europea, en una demostración de unidad y desacuerdo contra la operación militar de Moscú.

Por su parte, la OTAN anunció que ubicará nuevos grupos de batalla en cuatro países del Este de Europa, para proteger a los miembros de la Organización del Atlántico Norte. En tanto, la Unión Europea (UE) informó sobre nuevas sanciones contra Rusia.

Los líderes de las tres organizaciones indicaron que planearon nuevos paquetes de ayuda militar y humanitaria para recoger refugiados ucranianos, también adelantaron que la UE planea medidas para desvincularse de la energía rusa.

"Acordamos fortalecer nuestra disuasión y defensa a largo plazo. También acordamos brindar más apoyo a Ucrania y continuar imponiendo costos a Rusia", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Sin embargo, las promesas de los líderes del G7, la OTAN y la UE no cumplen con las peticiones del presidente Volodimir Zelensky sobre un boicot total de los productos energéticos rusos y una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

|Reuters

Zelensky pide ayuda militar a la OTAN

También este jueves, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky pidió ante los líderes del G7 y la OTAN aumentar el apoyo militar a su país para enfrentar a las tropas rusas.

En su discurso, el mandatario solicitó aviones de combate, tanques, armas antibuque y defensa aérea mejorada para repeler a las tropas rusas cuando la operación militar rusa cumple un mes

“Estoy seguro de que entiende que Rusia no tiene intención de detenerse en Ucrania”, dijo el presidente de Ucrania en un discurso en video que fue publicado por la presidencia ucraniana en la reunión de Bruselas.

