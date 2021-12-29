Arqueólogos desenvuelven digitalmente la momia del faraón Amenhotep I

Arqueólogos desenvolvieron a la momia egipcia del famoso faraón Amenhotep I sin alterar ni una sola de las vendas, utilizando la tecnología de tomografía computarizada (TC), con la cual crearon una sección transversal del cuerpo mediante rayos X.

Con dicha tecnología, los arqueólogos lograron revelar cómo era el rostro del faraón Amenhotep I, que gobernó Egipto en 1525 a.C., también lograron identificar un cofre lleno de tesoros, en los que hallaron 30 amuletos y un cinturón dorado con cuentas de oro.

La momia del faraón Amenhotep I, que cuenta con adornos en su envoltura de lino y su máscara funeraria, fue encontrada junto con las de otros reyes y reinas en Luxor en 1881 y trasladada a El Cairo.

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Debido a los esfuerzos para preservar la decoración, fue una de las pocas momias reales que no se desenvolvió ni examinó físicamente en la era moderna, según el estudio de una revista médica.

Arqueólogos revelan detalles de cómo era la momia egipcia

“El estudio egipcio reveló por primera vez el rostro del faraón Amenhotep I, así como su edad, estado de salud, y muchos secretos sobre la momificación y el entierro únicos de la momia egipcia”, se lee en el estudio.

El estudio también reveló que el faraón Amenhotep I se parecía a su padre y estimó que su edad al momento de moriri era de 35 años, medía aproximadamente 1.69 cm de altura, estaba circuncidado y tenía buenos dientes, aunque la causa del deceso todavía no está clara, según un comunicado del Ministerio de Antigüedades de Egipto.

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“No pudimos encontrar ninguna herida o desfiguración debido a una enfermedad para justificar la causa de la muerte, excepto numerosas mutilaciones post mortem, presumiblemente por ladrones de tumbas después de su primer entierro. Los primeros momificadores le habían quitado las entrañas, pero no su cerebro ni su corazón "

Parecía mostrar que el faraón Amenhotep I fue el primer rey en ser embalsamado con los antebrazos cruzados sobre su cuerpo, y demostró que su cerebro no fue extirpado, a diferencia de los de la mayoría de los reyes del Reino Nuevo.

