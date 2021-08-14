Avión se estrella después de ayudar a combatir incendios en Turquía

Un avión del ejército ruso que participaba en la extinción de los incendios en Turquía, se estrelló este sábado en una zona montañosa y ninguno de los ocho tripulantes logró sobrevivir.

En la aeronave Beriev Be-200 viajaban cinco rusos y tres turcos, quienes murieron en el lugar del accidente, ocurrido cerca de la ciudad de Kahramanmaras, al este de Turquía.

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Según medios internacionales, el avión fue alquilado al Ministerio de Defensa de Rusia, para que la Dirección Regional de Silvicultura lo utilizara en el combate de los incendios en la provincia turca de Adana.

En redes sociales se compartió un video en el que se alcanza a ver el momento exacto del siniestro, ocurrido después de que el avión lanzara agua para apagar el fuego en la región de Kahramanmarash.

Autoridades de Rusia y Turquía se movilizaron para rescatar a las víctimas

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, en el que la aeronave se estrelló contra una montaña. Sin embargo, las autoridades rusas enviaron una comisión que se encargará de realizar todas las investigaciones correspondientes.

“Al lugar de la catástrofe fueron enviados empleados de la oficina consular de la embajada”, detalló una fuente de la Embajada de Rusia en Turquía a medios internacionales.

En tanto, el Ministerio de Defensa turco envió un helicóptero y un avión al lugar del siniestro, a fin de que comenzaran con las labores de rescate.

Después del accidente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin expresó sus condolencias por la muerte de los ocho tripulantes, entre ellos, cinco militares rusos.

Соболезнования в связи с крушением самолёта Бе-200 в Турции https://t.co/2SO98gLUTu — Президент России (@KremlinRussia) August 14, 2021

Por su parte, Mevlut Cavusoglu, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, dijo que sentía un profundo dolor por este accidente y la muerte de los tripulantes, después de hacer “heroicos sacrificios” para combatir los incendios.

En las últimas semanas, Turquía ha sido azotada por desastres naturales, el pasado 28 de julio se declararon incendios forestales en varias zonas del país turco, que hasta ahora han dejado ocho víctimas mortales.

Las inundaciones en la región norte del Mar Negro han causado la muerte de 44 personas, mientras los trabajadores de emergencia continúan con la búsqueda de víctimas entre los edificios destruidos de la ciudad de Bozkurt.

Un total de 36 personas murieron por las inundaciones en el distrito de Kastamonu, que incluye a Bozkurt, otras siete fallecieron en Sinop y una en Bartin, dijo la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias, citada por Reuters.

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