¿Qué artistas conforman el show de medio tiempo del Super Bowl 2022?

Uno de los momentos más esperados del Super Bowl 2022 es el show de medio tiempo y el de la edición de este año está integrado por artistas como Eminem, Dr. Dre, Snoop Dog, Kendrick Lamar y Mary J Blige.

En las primeras horas de este jueves, la NFL reveló a los artistas que participarán en el show de medio tiempo, o half-time show, del Super Bowl 2022, el cual se realizará el 13 de febrero en el SoFi Stadium, casa de los Rams y Chargers.

Llegó el trailer más ÉPICO y lleno de las estrellas que estarán en el @pepsi #HalftimeShow del Super Bowl LVI ⭐🏈🎵



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Desde 1993 con la presentación de Michael Jackson el show de medio tiempo es esperado cada año por millones de personas en todo el mundo y en algunos casos el juego pasa a segundo término por su propio desarrollo. Después del cantante han desfilado grandes estrellas de diferentes géneros de música como Madonna, Prince, Katy Perry, Coldplay, Beyoncé y Jennifer López y Shakira.

El año pasado, The Weeknd fue el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LV y el cantante reveló que invirtió al menos 7 millones de dólares de su bolsa para el espectáculo que no fue del agrado de muchos.

La NFL recordó que el Super Bowl 2022 tendrá un gran significado para Los Ángeles, porque es la primera final que alberga la ciudad californiana en casi 30 años. Además, Dr. Dre, Kendrick Lamar y Snoop Dogg son originarios del sur de esa ciudad.

“La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será uno de los mejores momentos de mi carrera”, dijo el Dr. Dre.

Hip Hop y rap en el Super Bowl 2022.

Pero quiénes integran el show de medio tiempo del Super Bowl 2022. Los organizadores presentaron en sus redes sociales un video dirigido por F. Gary Gray, con el nombre “The Call”, en el que se ve a los hip hoperos interactuando a través de mensajes de celular.

Eminem-Slim Shady.

Marshall Mathers volvió a pisar un escenario en la ceremonia de los Oscar 2020, donde interpretó tras años de ausencia de la música. Con el álbum The slim shady (1997) fue reconocido por su singular manera de rapear.

Snoop Dog

Snoop Dog forma parte del grupo de raperos más destacados, además ha sabido extender su talento hacia otros géneros con colaboraciones impresionantes, como la realizada con la Banda MS.

Kendrick Lamar

Es conocido hoy en día por ser uno de los más grandes exponentes de hip hop con mayor prestigio dentro del panorama musical.

Mary J. Blige

Inició su carrera profesional de la mano de Sean Combs, que ha sido conocido a través de los años como P Diddy o Puffy, entre otros.

Dr. Dre

Dr. Dre es uno de los MC y raperos más reconocidos en la actualidad en el género. Sus colaboraciones con Snoop Dog son muy populares.

¿Dónde ver el Super Bowl 2022?

En México, el Super Bowl 2022 se podrá disfrutarse a través de los canales de Azteca Deportes. Podrás seguir la transmisión en vivo por en televisión abierta por Azteca 7, la página y la app de Azteca Deportes.