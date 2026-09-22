“Escuchamos que la llanta piso algo, era un pincho”: Asaltan a creadores de contenido en la México-Puebla; el modus operandi en carreteras

"Nos asaltaron". Un viaje sobre la autopista México-Puebla terminó en una pesadilla para dos creadores de contenido que sufrieron un asalto tras detenerse por una simple llanta ponchada. Aseguran que el 911 y la Guardia Nacional jamás contestaron; así fue el modus operandi.

Los asaltantes utilizaron una táctica que busca neutralizar los vehículos en plena vía para despojar de sus pertenencias a quienes transitan por la autopista.

"Escuchamos que la llanta piso algo (...) Era un pincho, entonces tengan muchísimo cuidado si transitan por esta carretera", explicaron Nando de Ibarrondo y su esposa, Kay, creadores de contenido.

Así ocurrió el asalto: Pinchos en la llanta y emboscada entre la maleza

Los creadores de contenido viajaban por la carretera México-Puebla, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), cuando escucharon que la llanta piso un pincho y comenzó a desinflarse de inmediato. A unos metros se encontraba un acotamiento, por lo que acudieron a la zona para orillarse.

Mientras cambiaban la llanta, un grupo de hombres salieron de entre las plantas, donde estaban escondidos, y con una pistola apuntaron a la pareja para que les dieran sus pertenencias, entre ellas: teléfonos, computadoras y carteras.

Los asaltantes les pidieron desbloquear celulares y otras cuentas mientras eran apuntados con una pistola. Una vez que les quitaron todo lo que pudieron, los hombres huyeron del lugar; se metieron entre las plantas para irse.

"Eso lo ponen en un lugar donde te puedes orillar (...) las personas ya están escondidas ahí", explicó el creador de contenido, Nando de Ibarrondo, en su cuenta de TikTok.

Así lograron ponerse a salvo Nando de Ibarrondo y su esposa, Kay

"Nos daba miedo que regresaran a quitarnos el coche". Los creadores de contenido quedaron varados en la carretera México-Puebla, hasta que un grupo de personas se orilló con ellos en espera de una grúa que, minutos antes, les habían ayudado a pedir.

Una vez que llegó la grúa, Nando de Ibarrondo y su esposa Kay, pudieron comunicarse con sus familiares para poder bloquear las cuentas bancarias, entre otras cosas.

Sin respuesta de la Guardia Nacional ni el 911: La postura de las autoridades

En su video, Nando de Ibarrondo y su esposa Kay, ambos creadores de contenido, aseguraron que el 911 y la Guardia Nacional jamás respondieron a sus llamadas.

Ante estas declaraciones, la autoridades carreteras no han dado una declaración respecto a este tema.