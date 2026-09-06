300 máquinas e internet satelital: Aseguran inmueble usado para minar criptomonedas en Puebla

Autoridades federales y locales de Puebla informaron el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y operar equipos para la minería de criptomonedas.

Qué se decomisó en la granja de criptomonedas de Puebla

En la inspección realizada por elementos de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Tlaola, se encontró una infraestructura eléctrica con un transformador de pedestal, 80 terminales de media tensión, ocho antenas de internet satelital, así como cerca de 300 tarjetas gráficas en funcionamiento.

En Tlaola, un inmueble presuntamente utilizado para minería de criptomonedas fue asegurado por @FGRMexico, @SEMAR_mx y Seguridad Pública Estatal del @Gob_Puebla.



Se localizó infraestructura eléctrica, internet satelital y equipos especializados en generación de activos… pic.twitter.com/lfgKk3pY3s — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 6, 2026

Investigaciones por lavado de dinero y robo de energía eléctrica

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que investigan si las criptomonedas generadas con estos aparatos fueron usadas para dar “apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas”.

Tanto el inmueble como los objetos encontrados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes, en lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

¿Cómo funciona la minería de criptomonedas y por qué puede ser ilegal?

Minar criptomonedas es usar computadoras para resolver problemas matemáticos complejos, con el fin de validar transacciones en una red conocida como blockchain y así ganar monedas digitales como recompensa por este proceso.

Este tipo de métodos requiere equipos especializados, como tarjetas gráficas, y un gasto alto de electricidad.

En la mayoría de los países es legal la minería de criptomonedas. No obstante, si estos equipos están instalados con medidores de luz alterados, puede representar robo de energía y fraude.

