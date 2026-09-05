Así funciona una “caja fría”, el monedero electrónico clave en el crimen del músico de Camilo Séptimo

Las investigaciones ministeriales sobre el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia en Atizapán, Estado de México, revelaron que el móvil central de la agresión giró en torno a la búsqueda de un activo digital, se trata de una "caja fría". Te explicamos qué es.

El objetivo del crimen: Una "caja fría" con millones en criptomonedas

De acuerdo con las declaraciones integradas en la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los presuntos responsables, identificados como Diego Sebastián "N" y su cómplice Gerardo "N", planearon el ataque bajo la premisa de apoderarse de un dispositivo al que catalogaron como "una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins", estimado en una suma cercana a los 30 millones de pesos.

El plan criminal incluía la adquisición previa de herramientas de sometimiento, como cinchos plásticos, cinta adhesiva industrial, guantes y desarmadores, para obligar a las víctimas a entregar el acceso a los fondos antes de decidir no dejar testigos.

¿Cómo funciona una "caja fría" y por qué representa un blanco para la delincuencia?

Especialistas en seguridad informática y criptoactivos explican que una cartera fría (o hardware wallet) funciona como una caja fuerte digital estrictamente física.

A diferencia de las plataformas de intercambio o monederos en línea conectados a internet, estos dispositivos tienen un tamaño similar al de una memoria USB y operan de manera totalmente aislada de la red (lo que se conoce como almacenamiento offline), reduciendo al mínimo el riesgo de un hackeo informático remoto.

¡DOLOR E INDIGNACIÓN! Dan el último adiós a las víctimas de la tragedia que conmocionó a #Atizapán



En un panteón de #Naucalpan fueron sepultados los restos de Jonathan, tecladista de @CamiloVIImx , junto a su esposa y su pequeña hija.



En tanto, en el municipio de Chalco, la… pic.twitter.com/ilNo6cGilX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2026

Los expertos señalan que lo que realmente resguarda este artefacto es la clave privada, es decir, el certificado criptográfico único e irrepetible que otorga la propiedad legal y la autorización para transferir los fondos.

¿Por qué necesitaban la "caja fría" los presuntos multihomicidas del caso Camilo Séptimo?

Para efectuar cualquier movimiento o envío de criptomonedas, es un requisito indispensable conectar físicamente el dispositivo a una computadora o teléfono móvil y confirmar la transacción presionando botones de manera presencial en el propio aparato.

Esta característica de seguridad estructural implica que, incluso conociendo las contraseñas o frases de recuperación, la posesión material del artefacto resulta fundamental para intentar sustraer los activos, lo que convierte a estos dispositivos en blancos de extrema peligrosidad para la delincuencia común y organizada, al obligar materialmente a los propietarios a ceder el acceso bajo amenaza directa.