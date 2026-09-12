Golpe al huachicol: Aseguran tomas clandestinas de combustible en Querétaro y Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades federales, realizó distintos operativos relacionados con el combate al huachicol en Querétaro, Guanajuato y Guerrero, que dejaron como resultado el aseguramiento de combustible, tomas clandestinas, equipo utilizado presuntamente para actividades ilícitas y varios inmuebles.

Uno de los despliegues se llevó a cabo en Pedro Escobedo, Querétaro, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron un cateo.

Encuentran toma clandestina en Querétaro

Durante la diligencia fueron localizadas tres tomas clandestinas, además de mangueras que el personal de Pemex se encargó de inhabilitar.

En Celaya, Guanajuato, las autoridades también intervinieron un inmueble señalado en una investigación por delitos relacionados con hidrocarburos y, como resultado del cateo, fueron asegurados aproximadamente 4 mil litros de combustible, una cisterna y la propiedad donde se efectuó el operativo.

Otro procedimiento se realizó en Coyuca de Benítez, Guerrero. En este punto fueron encontrados 450 litros de hidrocarburo, además de nueve bidones y el inmueble en el que se llevó a cabo la diligencia.

Como parte de las labores de inteligencia y campo que realiza la #FGR en coordinación con la @SSPCMexico y autoridades federales, se ejecutaron diversas diligencias en el combate a delitos en materia de hidrocarburos, así como el aseguramiento de personas que probablemente… pic.twitter.com/hBjk11qTuX — FGR México (@FGRMexico) September 11, 2026

Encontraron dos túneles de huachicol la misma semana

Dos túneles presuntamente utilizados para extraer hidrocarburos de ductos Pemex fueron localizados en operativos realizados en Tultitlán, Estado de México, y Santa Catarina, Nuevo León.

En Tultitlán, autoridades acudieron a un predio de la colonia Bello Horizonte tras recibir un reporte por un fuerte olor a combustible y movimiento de pipas y fue detectada una conexión clandestina.

El segundo hallazgo ocurrió en Santa Catarina, donde la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo y encontró un túnel de aproximadamente 100 metros con una manguera de alta presión conectada con dos tomas clandestinas.

Durante el operativo también fueron asegurados un arma corta, un cargador, 21 cartuchos, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de hidrocarburo, mangueras, documentos y un celular.

